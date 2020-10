Auto-Attacke auf Rosenmontagszug: Motiv bleibt rätselhaft

Es sind zwei Worte, die sich seit dem 24. Februar 2020 auffallend häufig im Fürbitten-Buch in der Kirche der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien im nordhessischen Volkmarsen an der Grenze zu NRW wiederfinden: „Warum nur?“, zitiert Gemeindereferent Alexander von Rüden die quälende Frage, die den 7000-Einwohner-Ort seit siebeneinhalb Monaten beschäftigt. Eine Frage, auf die es bislang keine Antwort gibt.

Beim Rosenmontagszug am 24. Februar 2020 fuhr ein damals 29 Jahre alter Mann aus Volkmarsen mit seinem Pkw in eine Menschenmenge. Mehr als 150 Teilnehmer und Zuschauer wurden verletzt, einige davon schwerst. Auch ein dreiviertel Jahr nach der Tat liegt das Motiv im Dunkeln. „Alle im Ort fragen sich, wie das in unserem kleinen Volkmarsen passieren konnte“, sagt Alexander von Rüden. „Dort, wo man bislang dachte, dass jeder jeden kennt. Und dann zeigt sich, dass letztlich fast keiner den Attentäter kannte, obwohl er mitten unter uns gelebt hat.“

Weltweite Solidarität

Harmut Linnekugel ist seit 22 Jahren Bürgermeister der Stadt Volkmarsen. Foto: Stadt Volkmarsen

Das Stochern im Motiv-Nebel belastet die Menschen in der Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg, knapp 30 Kilometer von Marsberg entfernt. Bürgermeister Hartmut Linnekugel ist im Rathaus, als er routiniert, aber sehr einfühlsam mit dem Reporter telefoniert. Der Anschlag beim Rosenmontagszug hat für weltweite Schlagzeilen und Solidarität gesorgt.

Linnekugel, seit 22 Jahren im Amt, hat seit den Geschehnissen viele Interviews gegeben: „Auch das mussten wir erst lernen.“ Ein ganzer Ort musste lernen, mit einer Situation umzugehen, mit der niemand gerechnet hatte. „Es gab den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016“, sagt Linnekugel, „die Anschläge von Hanau Mitte Februar 2020. Aber dass so etwas – auch wenn in diesem Fall nichts über ein politisches Motiv wie in Berlin und Hanau bekannt ist – in einer solch kleinen Einheit passiert. Nein, das hätte niemand gedacht.“

Im Ort nicht bekannt

Die Volkmarser wollen wissen, was hinter dem Angriff auf ihre heile Welt steht. Das fehlende Motiv erschwert die Aufarbeitung des Unvorstellbaren. „Der mutmaßliche Täter hat zwar hier gewohnt, aber nicht am gesellschaftlichen Leben teilgenommen“, sagt der Bürgermeister. Viele im Ort hätten ihn nicht gekannt. „Dass er, wie kolportiert wurde, im Vorfeld gesagt haben soll, dass er mal in die Medien kommen wolle – das kann es doch wirklich nicht sein“, so Linnekugel weiter.

Der Bürgermeister fasst die Gefühlswelt der Bevölkerung so zusammen: „Sie ist hungrig auf das Datum der Eröffnung des Strafprozesses­.“ Doch dieser ist nicht in Sicht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, geschweige denn ist Anklage erhoben worden.

Mutmaßlicher Täter weiter in Untersuchungshaft

Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefuk, bezeichnet dies als „nicht außergewöhnlich“: „Die Anklageerhebung bei einem klassischen Tötungsdelikt dauert schon gut sechs Monate. Hier haben wir es mit einem sehr aufwendigen Verfahren zu tun, bei dem Feststellungen zu jedem einzelnen der mehr als 150 Opfer zu treffen sind, welche Verletzungen mit welchen mittelbaren Folgen erlitten wurden.“

Der Mann am Steuer des Wagens sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Seinem Anwalt Bernd Pfläging zufolge hat das Oberlandesgericht Frankfurt soeben die Haftfortdauer angeordnet. Der Jurist aus Kassel rechnet nicht damit, dass die Anklage noch in diesem Jahr fertig wird.

Junger Volkmarser lebte völlig zurückgezogen

Es könnte sein, sagt er, dass das Motiv in dem Verfahren nicht geklärt werden kann. Warum? „Zum einen lässt sich mein Mandant nicht ein, zum anderen gibt es weder Zeugenaussagen noch Befunde auf seinen Festplatten, die auf eine vorsätzliche Tat hinweisen. Da ist nichts.“ Daher sei, auch wenn das die Generalstaatsanwaltschaft verneine, ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen, so Pfläging.

Nach Angaben des Anwalts lebte der junge Volkmarser völlig zurückgezogen, „ohne Freundeskreis und ohne soziale Kontakte“, nachdem er aus Baden-Württemberg zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Nordhessen gezogen war. Zum Tatzeitpunkt habe sich der Mann, der eine Ausbildung zum Elektrotechniker abgebrochen habe, in einem Kündigungsrechtsstreit mit seinem letzten Arbeitgeber – ein Automobilzulieferer – befunden.

Menschen sind aufmerksamer geworden

Alexander von Rüden ist Gemeindereferent in der katholischen Pfarrgemeinde Volkmarsen. Foto: privat

Das Geschehen vor siebeneinhalb Monaten hat Volkmarsen verändert. „Nachhaltig“, sagt Gemeindereferent Alexander von Rüden. Der 24. Februar 2020 spiele nach wie vor in den Köpfen der Menschen eine große Rolle. „Zwar hat die Corona-Pandemie zunächst einiges überdeckt, aber letztlich schwingt das Geschehen immer mit.“

Nach seiner Beobachtung sind die Menschen aufmerksamer geworden, „begegnen anderen und ihrer Umwelt sensibler. Auch in Sorge um diejenigen, denen es noch nicht so gut geht.“ Nach wie vor werden viele Opfer, so Bürgermeister Linnekugel, psychotraumatisch behandelt. „Mindestens zwei der damals körperlich Schwerstverletzten durchlaufen Reha-Maßnahmen.“

Die Behandlungen bei einigen Opfern würden sich noch über längere­ Zeit hinziehen. Im Fürbitten-Buch in der Kirche, ergänzt Gemeindereferent­ von Rüden, hätten Gläubige ihre Dankbarkeit ausgedrückt­, dass es bei allem Leid zu keinen Todesopfern gekommen ist.

Zusammenhalt in der Kleinstadt noch weiter gestärkt

Die Auto-Attacke beim Rosenmontagszug hat den Zusammenhalt in der Kleinstadt noch weiter gestärkt, findet der Bürgermeister und lobt die Rolle der Vereine und der beiden Kirchen. Die Kernstadt ist seit ihrer einstigen Zugehörigkeit zum Herzogtum Westfalen katholisch. Eine Enklave im evangelisch geprägten Nordhessen. „Aber wir leben ohnehin Ökumene.“ Das gelte auch bei der Einschätzung, dass der Karneval auch nach dem 24. Februar 2020 fester Bestandteil im Dorfleben bleiben muss. „Volkmarsen und Karneval gehören einfach zusammen.“ Er hat da Alexander von Rüden fest an seiner Seite: „Wir werden uns die Freude nicht nehmen lassen.“

Hintergrund:

In Frankfurt in Untersuchungshaft

Dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, zufolge sitzt der Beschuldigte nach wie vor in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt und schweigt zu den Vorwürfen des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dass die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen übernommen hat, so Ungefuk weiter, habe damit zu tun, dass die Tat in Volkmarsen seinerzeit „wegen der am Anfang unklaren Lage, der erwarteten sehr aufwendigen Ermittlungen und der vielen Opfer“ als Sonderlage eingestuft worden sei: „Wir haben in unserem Haus extra eine Abteilung für Sonderlagen.“