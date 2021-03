Vor dem Mallorca-Abflug: „Habe kein so gutes Gefühl mehr“

Der Eurowings-Schalter am Airport Düsseldorf: In den Osterferien fliegen nach Angaben des Airports über 30 Airlines von Düsseldorf aus zu rund 65 Zielen auf drei Kontinenten.

Dortmund/Düsseldorf. Osterferien-Start: In Dortmund bleiben Plätze im Mallorca-Flieger frei. Aber was sagen die, die trotz Corona verreisen. Ein Ortsbesuch

Alle fünf Minuten wiederholt sich die Mahnung: Maskenpflicht. Abstand halten. „Bleiben Sie gesund“, hallt es durch die Halle des Flughafens Dortmund. Viele Schalter sind unbesetzt, die Schlange vor einem der wenigen besetzten Schalter aber wird von Minute zu Minute länger. „10.55 Uhr, P. de Mallorca“ steht auf dem Bildschirm darüber.

Ein Ziel, das eigentlich immer eine Reise wert ist. Aber auch aktuell? Viele der Wartenden möchten keine Auskunft geben, nicht mit dem Journalisten sprechen. , so der Anschein. Die Gepäckstücke sind klein und weisen darauf hin, dass es sich nur um einen kurzen Aufenthalt auf der bei Deutschen so beliebten Insel handelt. Bei einigen aber ist das Gepäck größer.

„Als die Ankündigung kam, dass Mallorca kein Risikogebiet mehr ist, habe ich direkt gebucht“, sagt eine Dortmunderin, die mit ihrem Sohn fliegen will. „Jetzt habe ich kein so gutes Gefühl mehr.“ Mit Namen genannt werden möchte keiner von denen, die gesprächsbereit sind. Die Frau mit dem unguten Gefühl erklärt: „Wenn so eine Entscheidung getroffen wird, verlasse ich mich darauf.“ Ob sie sich sicher fühlen? „Auf der Insel denke ich ja, hier ist es schon eher seltsam“, sagt ihr Sohn.

Viele haben keine Sorge vor Ansteckung

Die Sorge vor einer Ansteckung ist bei den meisten gering. „Das Risiko ist nicht größer als auf meinen alltäglichen Wegen“, sagt ein Mann aus Hamburg. Er ist mit seiner Freundin auf Durchreise, möchte über Ostern raus aus dem Alltag. Weg von der Tristesse, hin zur Abwechslung.

In etwa zweieinhalb Stunden werden sie dort sein, wo sie auf Abwechslung hoffen. Die Rahmenbedingungen sind allerdings vergleichbar mit denen in der Heimat – oder sogar noch strenger. Auf Mallorca steigt der Inzidenzwert seit der Aufhebung der Einstufung als Risikogebiet wieder merklich an. Die Schutzmaßnahmen auf der Insel wurden daraufhin wieder verschärft. In Restaurants darf die Schutzmaske nur zum Essen und Trinken abgenommen werden, ab 22 Uhr sind die Lokale geschlossen und die Straßen wie leer gefegt.

Die Wirtschaft vor Ort ist abhängig von den Menschen, die sich am Dortmunder Flughafen in die Schlange stellen. Auch von denen, die nicht nach Mallorca wollen, aber dahin müssen. Ein Ehepaar in der Warteschlange hat Eigentum auf der Insel, dort habe es einen Wasserschaden gegeben. „Wenn wir nicht müssten, würden wir nicht fliegen“, sagt der Mann. Sie müssen aber, auch wenn sie die Reise eigentlich für unverantwortlich halten. Und obwohl sie nach eigener Aussage bereits geimpft sind, haben die beiden im Vorfeld der Reise Beschimpfungen und Unverständnis für ihren Trip geerntet. „Das kann ich in gewisser Weise auch verstehen“, sagt die ältere Dame.

Die Flieger sind voll – aber nicht ausgebaucht

Beinahe täglich heben Flieger von Eurowings von Dortmund nach Mallorca ab. „Die Flüge sind ordentlich voll – aber nicht komplett ausgebucht“, sagt Eurowings-Sprecherin Laura Karsten. Einige Plätze blieben auch mit Absicht frei: „Das liegt unter anderem daran, dass sich viele Passagiere für die Option des freien Mittelsitzes entscheiden, den es ab 10 Euro pro Strecke gibt.“

Anderer Schauplatz: der Flughafen Düsseldorf. Es ist der letzte Schultag, etliche verreisen heute. Ibiza, Gran Canaria, Antalya – und natürlich Palma de Mallorca. Am Freitag fliegen sechs Flugzeuge die Insel-Hauptstadt an, am Samstag zehn, am Sonntag neun. Der Flughafen ist nicht leer, natürlich nicht, aber wie der Beginn eines der normalerweise wichtigsten Reise-Wochenenden des Jahres fühlt es sich auch nicht an. Mit 185.000 Fluggästen rechnet Düsseldorf für die gesamten Osterferien, 2019 waren es 1,2 Millionen. Eine Million mehr.

Ein wartender Familienvater sagt: „Wir hatten gar keine Reise mehr erwartet dieses Jahr. Aber als das Risikogebiet Mallorca zurückgenommen wurde, haben wir uns entschlossen“, sagt er. Aber Mallorca? „Warum soll ich meine Familie nicht mitnehmen in ein Land, wo es ungefährlicher ist? Während es hier drunter und drüber geht.“

Eine Frau aus Witten berichtet dagegen von „erheblichen Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis“, und es klingt nicht, als erinnere sie sich launiger Plaudereien. „Dass man sich heute rechtfertigen muss, nur weil man in Urlaub fliegen will.“