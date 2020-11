Hagen. Die Gewerkschaften in NRW starteten 2015 das Projekt „Arbeit2020“, damit die Zukunft nicht an Belegschaften vorbei entschieden wird.

Neu? Ja. Jeden Tag. Aber wird sie auch schön, die durchdigitalisierte Arbeitswelt von morgen? Als vor rund zehn Jahren der Begriff Industrie 4.0 in den Köpfen Einzug hielt, gab es viele Fragezeichen bei Beschäftigten – ebenso wie in den Chefetagen. Was meint 4.0 genau? Wo beginnt der Sprung von Automatisierung hin zu Digitalisierung? 2012 ging die Region Ostwestfalen-Lippe mit dem Projekt „It’s OWL“ an den Start. Mit dem Ziel, Innovationen in der Industrie 4.0 voranzutreiben. Gedacht vom Produkt aus.

Die Belegschaften sollen schlau gemacht werden

Im industriestärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen geisterte spätestens ab dann immer öfter das Anhängsel „4.0“ in verschiedensten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexten sowie politischen Debatten umher. Mal mit Industrie, mal mit Arbeit, aber stets ohne ganz konkret benennen zu können, was dies für die eigene Welt genau bedeutet. Einen Blindflug in die Zukunft wollte die Industriegewerkschaft Metall (IGM) in jedem Fall verhindern: Das Projekt „Arbeit 2020“ wurde vorbereitet und 2015 gestartet. Vom Menschen aus gedacht.

Die Idee: Die Belegschaften schlau machen. Betriebsräte sollten zu Innovationstreibern in ihren Unternehmen werden, denn Verunsicherung beim Meta-Thema Digitalisierung war groß – und ist es häufig noch. Die Gewerkschaft will mit „Arbeit 2020“ Beschäftigte in Bezug auf Digitalisierung und deren Auswirkungen schnellstmöglich sprechfähig machen. Und zwar ganz konkret und im Dialog auf Augenhöhe mit ihren Chefs.

„Augenhöhe kostet beide Seiten Überwindung“

Gabi Schilling (IG Metall NRW) ist Projektleiterin Arbeit 2020+. Herzstück ist die Betriebslandkarte, die jedes teilnehmende Unternehmen erstellt. Foto: [IGM...] / IGM NRW

Ein außerordentlich ambitioniertes Projekt. „Augenhöhe kostet beide Seiten Überwindung. Und ich kann verstehen, wenn man als Arbeitgeber Schwierigkeiten hat, die Karten in eine häufig ungewisse Zukunft offen zu legen“, sagt Gabi Schilling von der IG Metall NRW. Sie ist Leiterin des Projektes „Arbeit 2020“ und nennt gleich noch eine grundsätzliche Erkenntnis aus fünf Jahren Projekterfahrung: „Digitalisierung sieht in jedem Betrieb und in jedem Bereich im Betrieb ganz anders aus.“

Das kann Isabell Mura ergänzen: „Viele Beschäftigte haben von uns als Gewerkschaft damals einen Masterplan erwartet. Den gibt es aber nicht“, sagt die stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die wie die Chemie- und Energie-Gewerkschaft IGBCE Nordrhein, der DGB NRW und seit Anfang des Jahres auch die IG BAU Rheinland Projektpartner ist.

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt das Projekt

Das Konzept einer sozialpartnerschaftlichen Gestaltung der Arbeitsbedingungen von morgen wird vom Land NRW unterstützt. Über den damaligen Landesarbeitsminister Guntram Schneider (SPD) wurde für das mehrjährige Projekt eine Millionenförderung aus dem Europäischen Sozialfonds organisiert.

An der Unterstützung der Landesregierung hat sich auch unter Schneiders Amtsnachfolger Karl-Josef Laumann (CDU) nichts geändert: „Das Projekt Arbeit 2020 trägt dazu bei, dass Beschäftigte und Unternehmen fit für die Digitalisierung werden. Ich wünsche mir, dass noch viele nordrhein-westfälische Unternehmen die Unterstützung durch das Projekt nutzen“, wirbt Laumann für eine Kultur in den Betrieben, in der sich Beschäftigte „einbringen, ausprobieren und mitgestalten können“.

In über 60 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlicher Größenordnung ist das bereits gelungen. Firmen wie der Leuchtenhersteller Trilux (Arnsberg), die Brauerei Warsteiner (Warstein), die Maschinenbauer SMS in Hilchenbach und Achenbach Buschhütten (Kreuztal) oder die Gustav Hensel GmbH aus Lennestadt, Spezialist für Gebäudeelektronik, haben teilgenommen und ihre ganz eigene Betriebslandkarte erstellt.

Das Herzstück: Betriebslandkarte zeigt, wie die Digitalisierung Einzug hält

Sie ist sozusagen das Herzstück der Erkenntnis, wo jeder Betrieb oder sogar jede Abteilung innerhalb eines Unternehmens steht. Wie weit Digitalisierung bereits Einzug gehalten hat, welche Veränderungen welche Auswirkungen auf den Einzelnen bereits haben oder in Zukunft noch haben werden. „Die Produktionsbereiche haben ihre Automatisierungen bereits weitgehend hinter sich“, sagt Projektleiterin Gabi Schilling. „In den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung, Vertrieb, selbst Forschung und Entwicklung, die sich alle lange für nicht betroffen hielten, verändert sich durch Digitalisierung und KI aktuell dagegen viel mehr“, sagt die Expertin.

Auch das Tempo der Transformation nimmt nicht ab. Im Gegenteil. Künstliche Intelligenz hält Einzug. Oder zumindest die Anfänge davon. Übernehmen also bald selbstlernende Computer weite Teile der Arbeit? Nicht unwahrscheinlich.

Industrie 4.0 muss nicht zwangsläufig zum Job-Abbau führen

Aus Sicht der Gewerkschaft muss die Veränderung nicht zwangsläufig mit Job-Abbau einhergehen. Veränderungen in der Arbeitswelt sind nicht neu. Die erste sogenannte industrielle Revolution begann mit der Erfindung der Dampfmaschine Ende des 18. Jahrhunderts. Maschinen ersetzten menschliche Arbeit – und zogen neue nach sich, etwa im Bergbau.

Es folgten die Elektrifizierung, die Erfindung der Fließbandarbeit und die Anfänge von Automatisierung und Arbeitsteilung in der Automobilproduktion (Ford) zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bis sich der Ende der 30er Jahre vom Deutschen Konrad Zuse erfundene Computer in der Arbeitswelt zur Datenverarbeitung und im EDV-Bereich durchsetzten, dauerte es bis spät in die 70er Jahre.

Die vierte Revolution bringt das Internet, zunehmende Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und den Einsatz von Robotertechnik. Aber: „Technologie allein beeinflusst nicht Beschäftigung, wohl aber die Art und Weise ihrer Einführung und Nutzung“, ist Schilling überzeugt.

Für den Menschen gilt es, möglichst Schritt zu halten und heute auch mitzugestalten: Neue Arbeitszeitmodelle, Fragen nach Homeoffice oder dem Umgang mit der Flut von auch persönlichen Daten, die anfallen. Wie steht es um Qualifizierung für die Beschäftigten, um im Job bleiben zu können? Bestenfalls werden diese Fragen sozialpartnerschaftlich gelöst und mit verlässlichen Gesetzesrahmen begleitet.

Das Problem der Künstlichen Intelligenz

Diese Prozesse sind noch längst nicht abgeschlossen. Das Projekt heißt jetzt „Arbeit 2020+“. Es muss und soll auch noch über den Förderzeitraum hinaus – der in gut einem Jahr endet – in veränderter Form weitergeführt werden. Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz stellen sich zudem weitere, brennende Fragen. Wir sind also bereits bei mindestens „4.1“.

„Es gibt hier ein technologie-immanentes Problem. KI lernt schnell und bedeutet permanente Veränderung. Da am Ball zu bleiben geht strukturell gar nicht“, blickt die Expertin Gabi Schilling auf die nächste Herausforderung. Die zentrale Frage, die es aus ihrer Sicht zu beantworten gilt: „Was wollen wir der KI an Aufgaben übergeben?“

Oder entscheiden in naher Zukunft Maschinen, Algorithmen und neuronale Netze wie die Arbeitswelt aussehen wird? Unvorstellbar neu, oder auch wirklich schön?

>> HINTERGRUND: Das Instrument Betriebslandkarte

Die Betriebslandkarte wurde von der Dortmunder Beratungsgesellschaft Sustain Consult als Instrument entwickelt, um Auswirkungen neuer Technologien in Unternehmensbereichen zu verstehen und darauf reagieren zu können. Erstmals eingesetzt wurde sie 2015 bei Trilux in Arnsberg .

Bislang nahmen gut 60 Unternehmen aus NRW am Projekt „Arbeit 2020" teil. Sie wurden an acht bis zehn Projekttagen bei der Analyse begleitet, Betriebsräte ebenso wie Führungskräfte. Oft sind dies die Personalchefs.

Digitalisierung ist kein abgeschlossener Prozess. Die Betriebslandkarte kann daher folgerichtig fortwährend aktualisiert werden. www.arbeit2020.de/unser-projekt/betriebslandkarte

Das Gewerkschafts-Projekt wird seit 2015 über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert, die über das Landesarbeitsministerium fließen. Eine Fortführung unter dem Titel „Arbeit2020+" ist vorgesehen.

Das Gewerkschafts-Projekt wird seit 2015 über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert, die über das Landesarbeitsministerium fließen. Eine Fortführung unter dem Titel „Arbeit2020+“ ist vorgesehen.