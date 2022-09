Ukrainerin Iryna: „Hier geht nichts ohne Versicherungskarte“

Ohne Versichertenkarten (Archivfoto) kommt man beim Arzt nicht weit – bemerkt auch Iryna Hornieva. An das Gesundheitssystem in Deutschland muss sich die geflüchtete Ukrainerin noch gewöhnen.

Hohenlimburg. Pflichtversicherung, keine Bezirksärzte, Wartezeiten – an das Gesundheitssystem in Deutschland muss sich Ukrainerin Iryna Hornieva noch gewöhnen

Jeder, der länger als ein paar Monate in Deutschland lebt, weiß, dass man hier nicht krank werden sollte. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich für mich bin bisher zu diesem Schluss gekommen. Ich kannte es aus der Ukraine so, dass man jederzeit einen Arzt aufsuchen konnte. In dringenden Fällen höchstwahrscheinlich gegen Geld, aber Ihnen wird geholfen. Wenn nicht akut, können Sie auf eine Überweisung zum Facharzt durch den Hausarzt warten.

Fremdes System

Handelt es sich um einen absoluten Notfall, kommt ein Krankenwagen. Zugegeben, in der Ukraine habe ich mich wiederholt über die Qualität der medizinischen Leistungen beschwert. Aber in Deutschland müssen wir Ukrainer mit einem anderen System und anderen Regeln umgehen. Eine obligatorische Krankenversicherung kennen wir nicht. In unserer Heimat haben wir Versicherungen nach Belieben, aber hier geht nichts ohne Versicherungskarte. Neuankömmlinge erhalten spezielle Behandlungsscheine, die persönliche Daten und die für zuständige Krankenkasse enthalten. Die Kasse deckt nur die Grundversorgung ab, daher empfehle ich den Ukrainern, auch bei starken Schmerzen (und nur so kommt man im Notfall zur Aufnahme) beim Arzt nachzufragen, ob die Krankenkasse die Kosten übernimmt.

Krankenwagen nur im Notfall

Ein Krankenwagen kommt hier schnell, aber Deutsche selbst raten, ihn nur in Notfällen zu rufen. Starke Blutungen, Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall, Schwindel und schwere Verletzungen können ein solcher Fall sein, aber 39,5 Grad Fieber selbst bei einem Kind kann kein triftiger Grund sein.

Ich habe auch bemerkt, dass Ärzte hier offenbar nicht nach Hause kommen, es gibt auch keine speziellen Bezirksärzte. Wenn alle Arztpraxen geschlossen sind, was in der Regel nach 17 Uhr der Fall ist, dann hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst (Telefon 116117). Der Anruf ist kostenlos.

