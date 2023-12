Agrardiesel-Proteste: Ampel will auf Bauern zugehen

Hagen SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese bringt Obergrenze ins Spiel, bis zu der es weiter Steuersubvention geben soll. Was der Bauernverband sagt.

Beim Thema Agrardiesel gibt es Bewegung in der Ampelkoalition: Dirk Wiese, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Brilon und Vizefraktionschef seiner Partei im Bundestag, bringt eine Obergrenze ins Spiel, bis zu der Diesel für landwirtschaftliche Betriebe doch steuerlich subventioniert werden könnte. Vorbild könnte die Regelung sein, die bereits bis zum Jahr 2011 galt, als maximal 10.000 Liter Diesel pro Betrieb steuerbegünstigt waren. Ob die Literzahl am Ende das Kriterium sein wird oder etwa die Größe der bewirtschafteten Flächen, das könnte sich noch in der weiteren Diskussion ergeben. Dirk Wiese hat dabei vor allem Betriebe bis 100 Hektar im Blick: „Die sind besonders unter Druck“.

Dirk Wiese (SPD) bringt Obergrenze für Agrardiesel ins Gespräch. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Sein Vorstoß scheint nicht unabgestimmt zu sein, auch in den anderen Ampel-Fraktionen wird nach Lösungen gesucht, wie man den Landwirten entgegenkommen kann. Einen abgestimmten Vorschlag wird es aber frühestens zum Jahresbeginn geben. Und Wiese machte auch klar: Alles, was jetzt geändert werde, müsse an anderer Stelle eingespart werden. Bei einer Obergrenzen-Regelung könnten so ein Refinanzierungsbedarf von 140 bis 150 Millionen Euro entstehen.

Mehr zum Thema

Der westfälische-lippische Landwirtschaftspräsident Hubertus Beringmeier weist indes den Wiese-Vorschlag zurück: „Das ist zu halbherzig. Wir bleiben bei unserer Forderung, die Streichung der Steuerbefreiungen ganz zurückzunehmen.“ Eine Deckelung oder Obergrenze mache keinen Sinn: „Pro Hektar haben wir den gleichen finanziellen Aufwand.“ Positiv sei aber, dass die Proteste offensichtlich Wirkung gezeigt hätten: „Die Ampel-Politiker beschäftigen sich wieder mit dem Thema“. Über die Feiertage werde es keine Proteste der Landwirte geben, ab dem 8. Januar müsse man aber wieder damit rechnen.

Hubertus Beringmeier, Präsident des Westfälisch-Lippischen Bauernverbandes (WLV), hält die Wiese-Pläne für nicht ausreichend. Foto: Guido Kirchner / picture alliance/dpa

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland