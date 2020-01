Hagen/Meschede. Die missglückte Abschiebung in Meschede zieht weite Kreise. Minister Stamp droht Konsequenzen an. Der Fall wird auch im Bund Thema sein.

Abschiebefall in Meschede: Stamp droht mit Konsequenzen

Joachim Stamp, Flüchtlings- und Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen, hat nach der missglückten Abschiebung einer Familie aus Meschede eine entschiedene Reaktion angekündigt. „Wir lassen uns das nicht bieten und werden die notwendigen Konsequenzen ziehen“, sagte Stamp auf Nachfrage.

Abschiebefall in Meschede: „Lassen uns das nicht bieten“

Damit schlagen die Recherchen dieser Redaktion zu einer gescheiterten Abschiebung, bei der am Ende die Ausländerbehörde des Hochsauerlandkreises von den Beteiligten verhöhnt worden war („Ihr könnt uns nichts“), hohe Wellen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat einen Bericht zu dem Vorfall angefordert. Auch wird der Fall in Meschede Thema auf Bundesebene sein. „Die sich bei Rückführungen in die Türkei stellende grundsätzliche Problematik ist dem Bund bekannt.“, heißt es vom Landesministerium für Flüchtlinge und Integration. „Der Fall wird bei weiteren Besprechungen auf Bundesebene zu Fragen der Rückführung eine Rolle spielen.“

Das kurdisch-türkische Asylbewerber-Paar hatte sich bei der Einreise nach Deutschland als Syrer ausgegeben, war schließlich aufgeflogen – und sollte ausreisen, was nicht geschah. Der Mann und die Kinder, die in der Türkei geboren wurden, wurden zur Abschiebung zum Flughafen nach Düsseldorf gebracht. Dort erklärte der Vater, dass er nicht freiwillig fliege, worauf der Pilot den Transport nach Istanbul ablehnte.

NRW prüft weitere Handlungsoptionen

Der passive Widerstand des Vaters hatte damit Erfolg. Er und die Kinder mussten wieder von Bord. Zurück in Meschede wurden sie von Freunden und Familie lautstark begrüßt. Das generelle Problem, warum nicht die ganze Familie abgeschoben werden kann: Zwei der Kinder sind in Deutschland geboren, für die Abschiebung müssten die Eltern selbst Dokumente bei türkischen Behörden anfordern, doch sie weigern sich.

Schon am Donnerstag hatte das Land NRW angekündigt: Gemeinsam mit der zuständigen Ausländerbehörde werden wir weitere Handlungsoptionen prüfen.