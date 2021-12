Brückenschäden: A45 bei Lüdenscheid ab sofort gesperrt

Hagen. Die A45 ist zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord ab sofort in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Die Autobahn 45 ist seit 16.45 Uhr am Donnerstag zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilt „Die Autobahn Westfalen“ mit. Grund seien Schäden an der Talbrücke Rahmede, die am Donnerstag festgestellt wurden. Zur Ursache und zur exakten Dauer der Sperrung der wichtigen Verkehrsader wollte „Autobahn Westfalen“ noch nichts sagen. Allerdings ist im Internet zu sehen, dass die Baumaßnahmen voraussichtlich bis mindestens zum Abend (20 Uhr) des 8. Dezember dauern dürfte. Die Talbrücke selbst ist 453 Meter lang. Auf einer Länge von 4810 Metern wurde eine Baustelle zur Beseitigung der Schäden eingerichtet.

Die wegen ihrer vielen Talbrücken auch als „Königin der Autobahnen“ bezeichnete A45 wird bis 2035 in weiten Teilen erneuert und ausgebaut.

„Die Schäden, die wir an einer Stelle gefunden haben, machen eine sofortige Sperrung notwendig“, sagt Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen. „Um zu prüfen, ob und wie die Brücke weiter genutzt werden kann, haben wir Experten hinzugezogen, um das Bauwerk intensiv zu untersuchen.“ Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U16 geführt, die über Lüdenscheider Stadtgebiet führt. Der Verkehr wird laut „Autobahn Westfalen“ zudem großräumig über das Verkehrsleitsystem der Autobahn umgeleitet.

