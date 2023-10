Sauerlandlinie A-45-Brücke in Lüdenscheid: Weiterer Meilenstein steht bevor

Lüdenscheid. Am Donnerstag erfolgt der Spatenstich zum Neubau der Talbrücke Rahmede. Die Autobahn GmbH erklärt, warum es keinen Mehrschichtbetrieb geben wird.

Ein knappes halbes Jahr liegt die Sprengung der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid zurück – nun steht der nächste Meilenstein bevor: Am Donnerstag (5. Oktober) erfolgt öffentlichkeitswirksam der offizielle Spatenstich zum Neubau der A-45-Brücke. Mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist Berliner Politprominenz vor Ort, um symbolisch den Start der Arbeiten zu vollziehen.

Neubau der Talbrücke Rahmede: zunächst Baumfällarbeiten

Die deutsch-österreichische Bietergemeinschaft HA-BAU/MCE/Bickhardt Bau hatte den Zuschlag für den Neubau erhalten. Nach der Räumung des Baufeldes werden nun zunächst ausstehende Baumfällarbeiten vollzogen, die aus Naturschutzgründen vor Oktober nicht möglich waren. Anschließend werden die Baustraßen angelegt. Zum neuen Jahr starten die Betonarbeiten mit dem Bau der Pfeiler - erst die äußeren, dann die inneren. Damit die schweren Bohrgeräte am Hang arbeiten können, müssen Stützwände eingezogen werden.

Großbaustelle Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid Großbaustelle Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid Bauarbeiten gehen voran. Foto: Fotograf Ralf Rottmann

Großbaustelle Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid Blick auf die Großbaustelle Rahmedetalbrücke am 9. Juni 2023 bei Lüdenscheid Die verschüttete Straße ist wieder frei befahrbar. Foto:Ralf Rottmann/ Funke Foto Services Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Brücke wird in zwei Teilen gebaut, eine in jede Fahrtrichtung. Im sogenannten Taktschiebeverfahren werden die Brückenteile von außen nach innen zusammengesetzt. Mit der Fertigstellung des ersten Teilstücks rechnet die Autobahn GmbH Westfalen bis Mitte 2026. Der zweite Brückenteil soll im darauf folgenden Jahr für den Verkehr freigegeben werden können.

Kein Mehrschichtbetrieb beim Neubau: Autobahn GmbH erklärt

Einen Mehrschicht- oder Rund-um-die-Uhr-Betrieb wird es beim Neubau nicht geben. „Die konkrete Arbeitsdisposition obliegt dem Auftragnehmer. Dabei ist er an die geltenden Gesetze und Vorschriften – unter anderem die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – gebunden“, teilt die Autobahn GmbH Westfalen auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

Die Ausgestaltung der Ausschreibung habe aber „starke Anreize für eine Beschleunigung gesetzt“ und dazu „insbesondere eine kurze Bauzeit als relevantes Wertungskriterium vorgesehen“. Der Bauvertrag beinhalte zudem „eine Bonusregelung, die weitere Anreize für ein schnelleres Bauen und eine zügige Inbetriebnahme der neuen Talbrücke Rahmede schafft“.

Kosten für die neue Rahmedetalbrücke: 170 Millionen Euro

Die Auftragssumme beträgt nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums rund 170 Millionen Euro. Mit jeder der Firmen als Partner hat die Autobahn GmbH schon erfolgreich Brückenprojekte umgesetzt - auch auf der A 45.

Die Talbrücke Rahmede war wegen akuter Einsturzgefahr im Dezember 2021 für den Verkehr gesperrt worden. Die in den 1960er-Jahren erbaute Brücke hatte wegen der enormen Belastungen von mehr als 60.000 Fahrzeugen am Tag an Stabilität verloren. Seither quälen sich Teile des Verkehrs der Sauerlandlinie Tag für Tag durch Lüdenscheid.

