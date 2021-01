2021 feiert die Orgel: Himmelsmusik und kuriose Rekorde

Hagen. Die Orgel ist Instrument des Jahres 2021. Wir stellen die wichtigsten Fragen und Antworten zur Königin der Instrumente zusammen

Von Monika Willer

Die Orgel birgt viele Geheimnisse. Als Instrument des Jahres soll sie 2021 neu ins Bewusstsein geholt werden. Was muss man über die Königin der Instrumente wissen, über Rekorde, Kuriositäten und Himmelsmusik? Wir stellen einige Antworten zusammen.

Was ist eine Orgel?

Als Orgel bezeichnet man ein Instrument, bei dem mithilfe von Luft ein Ton in verschiedenen Pfeifen erzeugt wird. Jede Orgel besteht aus unterschiedlichen Pfeifen, die je nach Größe und Material speziell klingende Töne erzeugen. Pfeifen gleicher Bauart sind zu einem Register zusammengefasst. Die Orgel wird von einem Spieltisch mit Tastenreihen und Fußklaviatur gespielt. Drückt man eine Taste, öffnet sich mithilfe einer Steuerung ein Ventil, über das Luft in eine Pfeife einströmt. Heute wird diese Luft, der Wind, durch ein elektrisches Gebläse erzeugt. Früher mussten sogenannte Kalkanten einen Blasebalg bedienen.

Wer hat die Orgel erfunden?

Der Begriff Orgel kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Werkzeug oder Instrument. Ktesibios, ein Ingenieur aus Alexandria, hat um 246 vor Christus die erste Orgel konstruiert. Es handelt sich um eine Hydraulis, da der Winddruck durch Wasser erzeugt wird. Ktesibios gilt als einer der ersten Techniker überhaupt. Er erfindet auch die Feuerspritze und die Wasseruhr.

War die Orgel immer ein religiöses Instrument?

Die Orgeln im antiken Griechenland und Rom werden nur zu weltlichen Vergnügungen eingesetzt. Sie untermalen Theateraufführungen oder Kämpfe in den Arenen. Da bei diesen Kämpfen Christen sterben, haben die frühen christlichen Gemeinden die Orgel nicht verwendet. In den Jahren 757 und 812 reisen Gesandtschaften aus Byzanz zu König Pippin und seinem Sohn, Kaiser Karl dem Großen. Neben anderen Wunderdingen bringen sie jeweils eine Orgel mit. Im Laufe des 9. Jahrhunderts beginnen die ersten Bischofskirchen in Westeuropa, sich Orgeln anzuschaffen. Die Klöster folgen zweihundert Jahre später. Die tragbare kleine Schwester der Orgel, das Portativ, wird weiterhin weltlich eingesetzt. Es ist das Instrument der Spielleute und findet vielfach Eingang in mittelalterliche Polizeiverordnungen, die sich mit nächtlicher Ruhestörung befassen.

Wo steht die älteste Orgel der Welt?

Die älteste spielbare Orgel Deutschlands steht in St. Andreas in Soest-Ostönnen. Vermutlich ist das Instrument sogar die älteste Orgel der Welt. Mehr als die Hälfte der 576 Pfeifen stammen aus der Zeit vor 1500. Das Holz der Windladen lässt darauf schließen, dass diese zwischen 1425 und 1431 entstanden sind. Weitere alte Orgeln sind in Sion (Schweiz), Kiedrich (Rheingau), Rysum (Ostfriesland) und St. Petronio Bologna (Italien) erhalten.

Gibt es berühmte Orgeln in unserer Region?

Die Orgellandschaften in Westfalen und im Rheinland sind durch eine Vielzahl von außergewöhnlichen Denkmalorgeln geprägt. Die Seifert-Orgelanlage in der Wallfahrtsbasilika Kevelaer gilt mit 135 Registern als größte deutsch-romantische Orgel der Welt. Es heißt, dass in Kriegszeiten sogar Familien in dem Orgelgehäuse Unterschlupf fanden, das 14 Meter hoch, 9 Meter breit und 10 Meter tief ist. Die Walcker-Orgel der Ev. Kirche in Essen-Werden gilt wegen ihrer original spätromantischen Stimmung als Rarität. Die 2004 eingeweihte Kuhn-Konzertorgel in der Philharmonie Essen gehört mit 62 Registern und 4502 Pfeifen zu den großen Werken.

Was kostet eine Orgel?

In einer mittelgroßen Orgel stecken ohne Aufstellung und Intonation etwa 4000 Arbeitsstunden. Sie würde ca. 120.000 bis 180.000 Euro kosten. Da inzwischen viele Kirchen profaniert werden, gewinnt der Gebrauchsmarkt eine immer größere Bedeutung.

Woher kommt die Bezeichnung: Königin der Instrumente?

Der Ausdruck geht auf Wolfgang Amadeus Mozart zurück. Er schreibt am 17. Oktober 1777 an seinen Vater: „Die orgl ist doch in meinen augen und ohren der könig aller jnstrumenten.“

Was ist eine Synagogenorgel?

Als Synagogenorgel bezeichnet man Pfeifenorgeln, die für eine Synagoge gebaut werden. Die Nationalsozialisten zerstören bei den Novemberpogromen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fast alle Synagogenorgeln in Deutschland.

Gibt es Orgelverbote?

In den orthodoxen Kirchen gilt seit dem frühen Christentum ein Orgelverbot. Reformatoren wie Calvin und Zwingli verbieten das Orgelspiel im Gottesdienst. Luther vergleicht das „Geschrei der Orgeln“ mit dem „Geplärre der Mönchschöre“. Andererseits will er „unserem Herrn Christo ein Lied schlagen auf der Orgel“, womit die Begleitung des Gemeindegesangs durch die Orgel legitimiert wird. Auch im reformatorischen Bildersturm werden Orgeln zerstört. Viele Klosterorgeln fallen der Säkularisation zum Opfer. Bei Plünderungen und Kriegshandlungen werden im 30-Jährigen Krieg und in den beiden Weltkriegen zahlreiche Orgeln zerstört.

Wo steht die größte Orgel?

Laut Guiness-Buch der Rekorde steht die weltgrößte Orgel in der Boardwalk Hall in Atlantic City, USA. Sie umfasst 314 Register mit 33.115 Pfeifen. Aber nur 96 Register sind spielbar. Die größte spielbare Orgel befindet sich ebenfalls in den USA, in dem Warenhaus Macy‘s Wanamaker Store in Philadelphia. Sie hat 376 Register mit 28.750 Pfeifen. Die größte Orgel Deutschlands gibt es im Passauer Dom (229 Register mit 17.974 Pfeifen).

Wie lange dauert das längste Orgelstück?

Das längste Orgelstück ist zugleich das längste Musikstück der Welt. Es dauert 639 Jahre, also bis 2640, und wird seit 2001 in Halberstadt aufgeführt. Der US-Komponist John Cage hat das Werk geschrieben; eigens dafür wurde eine Orgel gebaut. Es heißt: As slow as possible (So langsam wie möglich). Mit 639 Jahren wird die Lebensdauer einer Orgel angesetzt.