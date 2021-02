Auch, wenn der Straßenkarneval durch Corona abgesagt ist, zeigt die Polizei in den Städten an Rhein und Ruhr verstärkt Präsenz.

Karneval Rosenmontag in NRW: Polizei verstärkt auf Straßen unterwegs

An Rhein und Ruhr. Corona macht dem Karneval in NRW einen Strich durch die Rechnung. Dennoch kontrolliert die Polizei am Rosenmontag bestimmte Faktoren genauer.

Kein Düsseldorf Helau und kein Kölle Alaaf - Corona macht den Jecken in den Karnevalshochburgen einen Strich durch die Rechnung. "Schon an Altweiber und am vergangenen Wochenende war nicht viel los", sagt Andre Hartwich, Sprecher der Polizei Düsseldorf.

Auch heute rechne die Polizei nicht mit einem großen Andrang in der Innenstadt, wenn auch Wagen auf drei verschiedenen Routen durch die Straßen fahren. Damit sich keine großen Zuschauergruppen bilden, fahren die Wagen nicht im Konvoi, sondern einzeln durchs Stadtgebiet. "Wir haben ein wachsames Auge auf das Treiben in der Stadt", sagt Hartwich. Jedoch sei kaum jemand im "Feiermodus und das Wetter ist zudem auch schlecht. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass es heute viele Menschen zum Karnevalfeiern auf die Straße verschlägt", so Hartwich.

Karnevalisten verhalten sich vorbildlich

Gleiches berichtet auch eine Sprecherin der Polizei Köln. Die Karnevalisten haben sich "vorbildlich zurückgehalten" am vergangenen Wochenende, weshalb es auch an Rosenmontag "sehr wahrscheinlich ruhig bleiben wird".

Generell seien die Polizeikontrollen in Corona-Zeiten sowieso verstärkt worden, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu kontrollieren, erklärt Daniel Freitag, Pressesprecher der Polizei im Kreis Wesel. "Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, die uns Anlass zur Sorge geben. Corona in Kombination mit dem Wetter wird die Menschen vom Straßenkarneval abhalten", lautet die Einschätzung von Freitag.

Alkohol am Steuer wird vermehrt kontrolliert

Auch die Polizei im Kreis Kleve sei "gut aufgestellt für die nicht stattfindenden Karnevalstage", teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. "Wir kontrollieren vermehrt, ob Alkohol im Straßenverkehr konsumiert wird, gehen aber davon aus, dass die Lage entspannt bleiben wird."

Ruhig ging es auch am Wochenende in Duisburg zu. "Wir haben keine Vergehen festgestellt, gehen auch davon aus, dass es an Rosenmontag so bleibt", erklärt eine Sprecherin der Polizei.

Keine großen Menschenmengen auf der Straße

Da jegliche Karnevalsfeiern abgesagt oder aufs Digitale verschoben wurde, rechnet die Polizei in Oberhausen ebenfalls nicht damit, dass es zu großen Menschenmengen auf der Straße kommen wird. "Wir gehen unserer normalen Streifentätigkeit nach und haben das Geschehen natürlich im Auge", heißt es auf Anfrage.