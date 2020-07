Zwei Segelflugzeuge im Münsterland abgestürzt – Piloten tot

Haltern. Beim Absturz zweier Segelflieger sind am Samstag in Haltern beide Piloten ums Leben gekommen. Die Flieger waren laut Zeugen zusammengestoßen.

Beim Absturz zweier Segelflieger sind am Samstagmittag zwei Männer ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um die beiden Piloten der Flieger, erklärte die Feuerwehr. Das Unglück geschah gegen 14 Uhr in Haltern am See nahe der Stadtgrenze zu Dülmen im Münsterland.

Die beiden Segelflieger seien in der Nähe des Flugplatzes Borkenberge zusammengestoßen, heißt es weiter. Die Ursache sei bislang nicht bekannt. Zeugen hatten den Absturz aus der Ferne beobachtet und die Polizei alarmiert.

Helfer suchten Gebiet nach weiteren Opfern ab

Die Retter fanden den ersten Toten in der Nähe der Absturzstelle. Die zweite Leiche lag etwas entfernt in einem Wald. Da anfangs nicht klar war, ob die beiden Piloten allein in ihren Segelflugzeugen gesessen hatten, suchten Helfer per Menschenkette und aus dem Hubschrauber nach weiteren Opfern. Die gab es zum Glück nicht. (mit dpa)