Wuppertal. Die Polizei hat in Wuppertal einen selbst gebastelten Sprengsatz gefunden und gesprengt. Darin hätten sich auch Glassplitter befunden.

Wuppertal: Polizei untersucht entdeckten Sprengsatz

Ein auf einem Grünstreifen gefundener Sprengsatz mit Lunte beschäftigt die Polizei in Wuppertal. Der „größere Knaller Marke Eigenbau“ war den Beamten am Sonntag von einem Zeugen in der Nähe eines Möbelhauses gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Wie die Westdeutsche Zeitung berichtet, handelt es sich um die IKEA-Filiale an der Schmiedestraße.

Da aus der Kugel eine Lunte heraushing, die auf Sprengstoff schließen ließ, wurden Experten des Landeskriminalamtes hinzugezogen und der verdächtige Gegenstand kontrolliert gesprengt. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und hofft auf Zeugenhinweise.

In den Resten des Knallers seien auch Glassplitter gefunden worden, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der WDR berichtet. (dpa)

