Wuppertal. Ein 50-Jähriger soll seine Tochter im Internet Fremden zum Sex angeboten haben. Einer der Männer erstattete später eine Anzeige.

Wuppertal: Mann soll eigene Tochter im Internet zum Sex angeboten haben

Ein Vater soll in Wuppertal seine eigene minderjährige Tochter fremden Männern kostenlos zum Sex angeboten haben. Acht Männer seien auf das Angebot eingegangen, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage. Der 50-Jährige sei in der vergangenen Woche angeklagt und am Dienstag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann beantragt.

Die Anklage wirft dem Mann sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener und Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger vor. Der 50-Jährige habe dabei zugesehen, wie die Fremden seine 15-Jährige Tochter missbrauchten, was ihn erregt habe. Das Mädchen habe er zuvor unter anderem mit Drohungen unter Druck gesetzt.

Ermittlungen gegen den Vater dauern seit April an

Er habe seine Tochter auf einer frei zugänglichen Verkaufsplattform über eine Annonce angeboten. Die Ermittlungen gegen den Mann dauerten bereits seit April an. Einer der acht Männer, ein 41-Jähriger, habe im Nachhinein Anzeige erstattet. Ihm sei das Ganze seltsam vorgekommen. Der Vater habe ihm gegenüber behauptet, das Mädchen sei volljährig.

Die 15-Jährige lebte während der Taten alleine bei ihrem Vater. Die Mutter hatte die Familie schon vor längerer Zeit verlassen. Dem 50-Jährigen droht bei einer Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe. Die acht Männer, die mit dem Mädchen Sex gehabt hatten, gehen dagegen straffrei aus, weil sie nach den Angaben des Vaters davon überzeugt waren, dass die 15-Jährige bereits erwachsen ist. Das Mädchen wird vom weiter vom polizeilichen Opferschutz betreut. (sk/dpa)