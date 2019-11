Wovon Kinder wie Kaido, Manola und Rajani träumen

Kaido, damals 13, aus Dire Dawa in Äthiopien träumt davon, in die Schule zu gehen.

Essen. Millionen Kinder leiden unter Hunger, Krieg und Gewalt. Trotz 30 Jahren UN-Kinderrechtskonvention wollen Hilfsorganisationen nicht nachlassen.

Kaido (15) aus Äthiopien wünscht sich, in die Schule zu gehen. Manola (6) aus Guatemala würde gern nachmittags spielen. Rajani (12) aus Indien möchte Krankenschwester werden, damit sie anderen Menschen helfen kann. Die Kindernothilfe mit Sitz in Duisburg hat Träume gesammelt von Kindern in der ganzen Welt. Und überschreibt eine Studie zum 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention in diesen Tagen: „Kinderrechte dürfen keine Träume bleiben.“