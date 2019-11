Essen. Starkregen hat den Deutschen Wetterdienst am Montag zu einer Unwetterwarnung veranlasst. Meteorologen warnen auch vor Bodenfrost in der Nacht.

Wetterdienst warnt vor Starkregen in Teilen NRWs

Grauer Himmel und jede Mengen Regen: Der Start in die neue Woche ist in weiten Teilen von NRW nass und bleibt es auch bis diesen Dienstag. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor stundenlangem Starkregen.

Zwischen 30 und 40 Liter Regen je Quadratmeter werden bis in die Nacht von Montag hinein für die Westhälfte NRWs vorhergesagt. In den östlichen Landesteilen sei bis Dienstagfrüh mit Dauerregen zu rechnen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen auf Nachfrage. Im Sauer- und Siegerland werde es hingegen weniger regnen.

Zehn Zentimeter Schnee in der Eifel

Während es in der Eifel schneit, sei im Sauer- und Siegerland jedoch nur „auf den höchsten Höhen mit Schnee zu rechnen“, hieß es. Am Montagmittag wurden auf dem Kahlen Asten ein Grad Plus gemessen; in der Eifel lag die Temperatur indes auf dem Gefrierpunkt, in deutlich geringerer Höhe“, sagte ein Meteorologe. Etwa zehn Zentimeter Schneehöhe wurden in der Eifel gemessen. Die Polizei warnte vor Straßenglätte.

Erst ab diesem Mittwoch würde das Wetter wieder trocken werden, hieß es beim DWD. Mit Blick auf Donnerstag und Freitag stehe heiter bis wolkiges Wetter bevor, bei dem sich auch die Sonne zeigen könne.

Wetterdienst warnt vor Bodenfrost auch in den kommenden Tagen

Bei den Temperaturen bleibe das Wetter auf Winterjacken-Niveau: Am Montag würden etwa in Essen tagsüber höchstens 5 bis 6 Grad Celsius erwartet. Zum Wochenende dürften die Tageshöchsttemperaturen in NRW auf höchstens neun Grad Celsius steigen. „Viel wärmer wird es aber nicht“, hieß es beim DWD.

Und Vorsicht: Autofahrer müssten in dieser Woche NRW-weit vor allem Morgens weiterhin mit Straßenglätte rechnen, warnte der DWD: „Nachts bleibt es kalt mit Bodenfrost im Flachland und Luftfrost in den Höhenlagen“, teilte der DWD mit. (dae)