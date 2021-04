Nicht nur die steigenden Temperaturen sind ein Hinweis auf den Klimawandel. Auch der Niederschlag in NRW hat sich verschoben. Ein Überblick.

Wie macht sich der Klimawandel in NRW bemerkbar?

Wetter Wetter in NRW: In der neuen Woche drohen Schnee und Glatteis

Essen. Das Osterwochenende in NRW endet mit trüben Wetteraussichten. Für die neue Woche warnt der Wetterdienst sogar vor Schnee und glatten Straßen.

Das Osterwochenende in Nordrhein-Westfalen neigt sich mit trüben Wetteraussichten dem Ende zu. Am Sonntag gibt es dichte Wolken und im Norden kann es örtlich regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Einer Meteorologin zufolge lässt sich stellenweise die Sonne blicken, es bleibe aber überwiegend bedeckt. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage maximal elf Grad am Niederrhein und sechs Grad im Bergland.

In der Nacht zu Ostermontag ist Frost möglich

In der Nacht zu Ostermontag kommen vermehrt Schauer auf, es kühlt auf fünf bis minus ein Grad ab. Zu Beginn der neuen Woche zieht eine Kaltfront durchs Land und bringt schauerartigen Regen. Im Bergland soll es ab dem Mittag schneien.

Im Flachland kann sich laut der Vorhersage Schnee zwischen den Regen mischen. Dabei seien einzelne Graupelgewitter mit starken bis stürmischen Böen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen sechs bis acht Grad im Flachland, in tieferen Lagen bewegen sie sich zwischen zwei und drei Grad.

Über Nacht sinken die Temperaturen weiter. Der warnt vor Glätte auf den Straßen. Auch am Dienstag soll es eine Mischung aus Schauer, Graupel und Schnee geben. Im Laufe des Tages kann es gewittern. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen vier und sieben Grad, im Bergland erreichen sie maximal ein Grad. Für die restliche Woche sagt der DWD „typisches Aprilwetter mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern“ voraus. (dpa)