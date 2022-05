Wetter in NRW: Eisheilige fallen aus - Sommerwetter naht

Essen. Kommende Woche dürfte auch in NRW sommerliche Temperaturen bringen. Die nächsten Tage aber sind Schauer möglich. Keine Frost-Nächte erwartet.

Das Wetter in NRW ist auf Sommer gepolt: "Die Eisheiligen fallen dieses Jahr aus", heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Kommende Woche werden in NRW bis zu 25 Grad Tagestemperaturen erwartet. In den nächsten Tagen aber kann es auch örtlich Schauer geben - aber wohl mit viel zu wenig Regen, um die Natur zu beglücken.

Was Menschen mit Garten noch interessieren dürfte: Nachtfrost ist in den kommenden Nächten in NRW nicht zu erwarten, sagt Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die "Eisheiligen", die je nach Berechnung zwischen dem 8. oder 9. Mai und dem 11./12. Mai liegen, in diesem Jahr in NRW Einzug hielten. Im Gegenteil, sagt Hussing: "In der Nacht sinken die Temperaturen auf 10 bis 5 Grad in den kommenden Tagen." Bei Eisheiligen typisch seien indes Temperaturen um den Gefrierpunkt, sagt Hussing. Höchstens in tiefen Tälern etwa im Sauerland sei vielleicht so etwas wie Bodenfrost in Nächten möglich, sagt Hussing.

Wetter in NRW: Hoch bringt ab Sonntag viel Sonne

Von Donnerstag bis Samstag wird wechselhaftes Wetter in NRW vorhergesagt, mit viel Sonne, manchen Wolken und möglicherweise örtlich Schauern. "Es wird aber in vielen Orten ohne Niederschlag sein", sagt Meteorologe Hussing. Die Höchstemperaturen liegen bei 21 Grad Celsius.

Bis zu fünf Liter Regen je Quadratmeter würden zwischen Donnerstag und Samstag in NRW erwartet - dort, wo es zu Schauern komme, sagt Hussing. Es bleibe aber weitgehend trocken und für die Natur wohl auch zu trocken, heißt es beim DWD.

Bis zu 25 Grad nächste Woche - mit steigender Gewittergefahr

Ab Sonntag deute sich stabiles Hochdruckwetter an in NRW, das den Wettermodellen nach voraussichtlich bis nächsten Donnerstag dauere. Wie es weitergehe, war eine Woche vorher noch nicht zuverlässig vorherzusagen, sagte Hussing.

Bis zu 25 Grad könnten kommende Woche in NRW für Freibadwetter sorgen. Ob auch an die 30 Grad möglich sind, sei noch offen, meinte Hussing. Ab nächsten Donnerstag dürfte die Wetterlage aber auch die Gewittergefahr steigern, hieß es beim DWD.

