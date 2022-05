Wetter NRW: Bis zu 29 Grad am Wochenende erwartet

Essen. Das Wochenende bringt Sommerwetter in NRW. Am Sonntag wird es gar bis fast 30 Grad warm. Am Montag stehen Gewitter bevor - mit Hagel und Sturm.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf ein sonniges Wochenende freuen. Schon am Freitag lockert es nach wolkigem Beginn immer weiter auf, es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad.

Das lässt sich steigern: Da, wo sie bereits geöffnet sind, dürften Freibäder am Samstag und Sonntag gefragt sein: An beiden Tagen wird viel Sonne erwartet bei mäßigem Wind. Die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 25 Grad, am Sonntag gar bis 29 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wetter in NRW: Hagel und Gewitter am Montag

Auch am Sonntag bleibt der Wind schwach. In der Nacht zu Montag ziehen Wolken auf. Im Westen seien Schauer möglich, im Rest NRWs bleibe Niederschlag aus, heißt es beim DWD.

Am Montag bleibt es zwar sommerlich warm und auch schwül, doch es ist mit Regen zu rechnen, teilt der DWD mit: Von Südwesten her sollen zahlreiche Regenschauer nahen, die zum Teil kräftige Gewitter bringen und Starkregen. Auch Hagel und stürmische Böen sind dann möglich. Auch die Nacht zum Dienstag kann es Schauer und Gewitter geben, sagt der DWD voraus.

(Red.)

Oft gelesene Texte aus NRW finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr