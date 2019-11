Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Service-Artikel rund um das Thema Kinder

Müde, Hunger, Bauchweh: Was das schreiende Baby sagen will

Was möchte das Baby bloß, wenn es schreit? Eine Expertin erklärt, wie wir die Laute richtig deuten. Und warum es so wichtig ist, zu reagieren. Lesen Sie hier mehr.

Schramme und Stiche: Was Kindern bei kleinen Notfällen hilft

Eine Schramme am Knie, Ärger mit Zähnen, ein Wespenstich: Schnell können bei Kindern Tränen fließen. Jetzt kommt es auf die richtige Reaktion an. Lesen Sie hier mehr.

Wie Kinder im Trubel rund um Weihnachten Ruhe finden

Termine, Schule, Hausaufgaben – und dann noch die Aufregung vor Weihnachten. Die Naturheilkunde kann Kindern helfen, innere Balance zu finden. Lesen Sie hier mehr.

Pause vom Smartphone: So bringen Sie Ihr Kind in Bewegung

Damit Kinder Spaß an der Bewegung bekommen, müssen Erwachsene ihren inneren Schweinehund überwinden. Wie das aussehen kann, erklärt der Experte hier.

Kinder zocken am Computer: Wie Eltern am besten reagieren

Wenn Kinder gebannt vor dem PC hocken, sollten Eltern nicht gleich an Computerspiel-Sucht denken. Medienpädagogin Kristin Langer erklärt hier, warum.