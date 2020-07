WAZplus: Nah dran, gut recherchiert und viel weniger Werbung

Essen. Auf WAZ.de erfahren Sie, was in der Stadt, im Ruhrgebiet und in der Welt passiert. WAZplus-Abonnenten lesen mehr - und deutlich werbereduziert.

Wenn Sie frühmorgens auf Ihr Smartphone schauen und die WAZ.de aufrufen, lesen Sie dort bereits das Wichtigste für den Start in den Tag: Gibt es eine besondere Wetter- oder Verkehrslage im Ruhrgebiet? Was passiert mit dem Handel in unserer Stadt? Wie geht der Trainer von Schalke die Bundesliga-Vorbereitung an? Ein Großteil unserer Analysen und Recherchen gerade aus unseren Städten und dem Herzen des Ruhrgebiets können exklusiv WAZplus-Abonnenten lesen. Ab sofort sehen diese Leser die Nachrichten auch mit 70 Prozent weniger Werbung als bislang. Diese Werbereduzierung war ein großer Wunsch unserer Abonnenten.

Schnell wissen, was los ist

Mehr als 150 Redakteure in den Städten des Ruhrgebiets, am Landtag in Düsseldorf, in unserer Redaktion in Berlin recherchieren und berichten über zentrale Entscheidungen und Ereignisse in Ihrem Ort und in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Sie informieren längst nicht mehr nur in der Zeitung. Zum Angebot auf der Website und in der News-App Ihrer Zeitung gehören Liveticker, Videos, Fotostrecken, Infografiken und Analysen.

Ab fünf Uhr morgens recherchiert der Frühdienst, was Sie morgens für einen gut informierten Start in den Tag wissen müssen. Bis 24 Uhr behalten wir dann im Newsroom das Geschehen in der Welt und vor allem in unseren Städten für Sie im Blick. Unsere Reporter sind vor Ort, wenn etwas an Ihrem Wohnort passiert. Bei großen Nachrichtengeschehen berichten sie live, sie dokumentieren, ordnen ein und decken die Hintergründe auf.

Warum wir nicht kostenfrei sind

Blick in den Newsroom: Hier arbeiten von früh morgens bis spätabends Redakteure daran, die wichtigsten Nachrichten aus der Region und der Welt auf unseren Nachrichtenportale waz.de, wp.de, nrz.de und wr.de zu publizieren und zu aktualisieren. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Es kostet Geld, ein solches ausgewogenes, journalistisches Angebot auch im Digitalen machen zu können. Die Tageszeitungen der Funke Mediengruppe in Nordrhein-Westfalen müssen die Einnahmen selbst erwirtschaften - anders als die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die sich über Gebühren finanzieren. Die WAZ finanziert ihr Digitalangebot auf zwei Wegen: Abonnements und Werbung.

Seit April 2017 bieten wir das Plus-Abo an. Ein Großteil unserer Nachrichten sind Lesern mit diesem Abo vorbehalten.

Was Plus-Abonnenten erwarten dürfen

In den vergangenen Monaten haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, was diejenigen interessiert, die uns regelmäßig besuchen oder schon Plus-Kunden sind:

Diese Leser steuern vor allem Informationen an, die unsere Reporter in den Stadtteilen und Städten im Ruhrgebiet recherchieren: Wie verändert sich das Stadtbild? Wo entstehen wichtige Bauprojekte? Wie entwickelt sich der (Nah-)verkehr und was passiert (oder passiert nicht), um die Infrastruktur in den Städten zu verbessern? Wo entstehen neue Arbeitsplätze - und wo sind Stellen in Gefahr?

Auch Service für das tägliche Leben in der Region schätzen die Leser. Was können die Besucher im neuen Restaurant erwarten? Welcher Ausflug am Wochenende in die Umgebung lohnt sich? Und welches Krankenhaus ist gut, wenn Sie ein Krankenhaus für die Geburt suchen?

Viele beeindruckende Menschen leben in NRW. Wann immer wir es schaffen, über Portraits und berührende Reportagen solche Persönlichkeiten vorzustellen, lesen unsere Plus-Kunden diese Geschichten besonders gern.

Die Region hat eine große Leidenschaft für den Sport - so auch unsere Leser, die uns regelmäßig aufsuchen. Aus den Stadien und von den Trainingsplätzen der großen Fußballvereine im Ruhrgebiet berichten wir seit Jahren intensiv und sehr oft live. Unseren Lesern liegt ebenso der Amateursport am Herzen. Die Berichterstattung aus den unteren Ligen interessiert Plus-Kunden sehr.

All diese Erkenntnisse haben uns bereits im vergangenen Jahr motiviert, unsere Berichterstattung in diesen vier Punkten noch einmal auszubauen und zu vertiefen. Wir werden weiter genau darauf achten, welche Fragen und Bereiche unsere Leser besonders umtreiben und hier besondere Rechercheschwerpunkte setzen. Darüber hinaus greifen wir wie gewohnt weiter alle relevanten und wichtigen Themen für Sie auf.

Weniger Werbung für unsere WAZplus-Abonnenten

Umfragen und viele Gespräche mit WAZplus-Lesern haben uns auch gezeigt, dass Sie sich vor allem deutlich weniger Werbung auf dem Portal wünschen. Ihnen ist wichtig, sich auf die Nachrichten konzentrieren zu können. Ab sofort reduzieren wir deshalb die Zahl der Werbeausspielungen um 70 Prozent für Abonnenten. Testen Sie unser Nachrichtenangebot jetzt aus.

Einen Teil der Einnahmen erlöst der Verlag aber auch weiterhin durch Werbung auf WAZ.de. Deshalb bleiben Anzeigen insbesondere für Nichtabonnenten Teil unserer Nachrichtenplattform. Wichtig ist uns, dass die Redaktionen vollkommen unabhängig vom Anzeigenbereich arbeiten. Das heißt Werbetreibende haben keinerlei Einfluss auf Inhalt, Art und Umfang der Berichterstattung. Anzeigen werden als solche gekennzeichnet.

Die Redaktionen möchten gerne für Sie rund um die Uhr über alle wichtigen Ereignisse vor Ihrer Haustür und in der Welt berichten. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen zu unserem digitalen Nachrichtenangebot haben, schreiben Sie mir gern!

Anne Krum,

Stellv. Chefredakteurin WAZ / Redaktionsleitung waz.de