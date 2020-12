Nach einem Cyberangriff sind die Tageszeitungen der Funke Mediengruppe am Mittwoch nur als Notausgabe erschienen. Auf waz.de bekommen Leser aber den vollen Zugriff auf die Artikel auch aus ihrer Stadt und der Region.

WAZ erscheint nur als Notausgabe - Freier Zugang auf waz.de

Essen. Nach einem Cyberangriff ist die WAZ nur als Notausgabe erschienen. Auf waz.de finden Sie aber die Nachrichten aus Ihrer Stadt und Region.

Die FUNKE Mediengruppe, zu der auch die WAZ gehört, ist am Dienstag Opfer eines Hackerangriffs geworden. Davon betroffen waren zahlreiche Computersysteme im gesamten Bundesgebiet – auch unsere Redaktionen und Druckhäuser. Die WAZ konnte deshalb am Mittwoch nur in gedruckter Form als Notausgabe erscheinen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis.

Zugriff auf waz.de ohne Registrierung

Um Sie trotzdem umfassend und ausführlich über alles Wichtige aus Ihrer Stadt, aus Ihrer Region, dem Sport, der Landespolitik oder Panorama zu informieren, erhalten Sie kostenfreien Zugriff auf das komplette Onlineangebot unter waz.de. Für Printleser ist der Zugang für sonst kostenpflichtige Artikel stets in Ihrem Abonnement enthalten. Es ist aber eine Freischaltung notwendig, auf die wir jetzt verzichten.

Der Angriff auf unsere Systeme dauert weiter an. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und Beseitigung des Problems und hoffen, Ihnen so schnell wie möglich wieder Ihre gedruckte Zeitung im gewohnten Umfang liefern zu können.

