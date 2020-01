Was soll ich nur studieren? Das bieten die Hochschulen an

Das Studium, unendliche Weiten … Selbst in den nun anstehenden Wochen der Studienorientierung vom 13. Januar bis 7. Februar kann man sich verlieren. Wie finde ich in diesem riesigen Angebot den Studiengang, der mir entspricht? Wie finanziere ich das Studium, bewerbe mich richtig und wie fühlt sich eine Vorlesung, die Arbeit im Labor oder die Recherche in der Bibliothek eigentlich an? Wir geben den Überblick.

Erste Anlaufstelle

Wer noch gar nicht weiß, was und in welcher Stadt er studieren möchte, sollte zunächst bei der Zentralen Studienberatung (ZSB) vorbeischauen. Auf zsb-in-nrw.de findet man eine nach Städten gegliederte Liste mit Links zu allen Hochschulen im Land und ihren Orientierungsangeboten.

Bochum

Rohstoffingenieur werden an der Technischen Hochschule Georg Agricola oder doch einen Sozialen Beruf erlernen an der Evangelische Hochschule – das Angebot in Bochum ist riesig, doch glücklicherweise koordinieren die sieben Hochschulen der Stadt ihr Programm im Verbund „UniverCity Bochum“. Hier findet man eine gute Übersicht über alle 33 Orientierungstermine: www.univercity-bochum.de.

Zentral ist der Bochumer Hochschultag (28.1., 9-16 Uhr, Agentur für Arbeit, Universitätsstr. 669). Alle Einrichtungen sind mit Infoständen vertreten und natürlich gibt es hier auch einen Überblick über alle Studiengänge, von der EBZ Business School bis zur Hochschule für Gesundheit. Schnuppervorlesungen bieten Einblick in Architektur, Logopädie oder Robotik im Gesundheitswesen, nur zum Beispiel. Der Weg ins Lehramt ist Thema, ebenso wie „die eigene Bude“ und Quidditch als Hochschulsport.

Einen Infoabend für Eltern richten die Bochumer Hochschulen ebenfalls gemeinsam aus: „Hilfe, mein Kind will studieren“ (4.2., 17-19 Uhr, Agentur für Arbeit, s.o.), im Programm finden sich aber noch mehr Angebote hierzu.

Zu den Besonderheiten zählt „Die Junge Uni“ der Ruhr-Universität, an der leistungsstarke Schüler bereits während ihrer Schulzeit studieren können. Klausuren und dergleichen werden später angerechnet. Wie das funktioniert und was es bringt, erklären ein Austauschtreffen von Schülerstudenten mit Interessenten am 13. Januar (17-18.30 Uhr) und eine Infoveranstaltung am 4. Februar (17-19 Uhr). Hochbegabung ist außerdem Thema am 30. Januar (17-19 Uhr). Außerdem gibt die Junge Uni Tipps für die Facharbeit, die Schüler in der Oberstufe schreiben müssen. Die „Literaturrecherche“ hat einen theoretischen (20.1., 17 Uhr) und einen praktischen Teil in der Uni-Bibliothek (27.1., 11 Uhr). Anmeldung jeweils unter jungeuni@rub.de.

Bottrop/Mülheim

Die Orientierungswoche an der Hochschule Ruhr West (HRW) läuft nur vom 13. bis zum 17. Januar. Ein Studienwahlworkshop (13.1., 10-15 Uhr, Campus Mülheim) legt Grundlagen, zentral sind aber die Infotage am 14. Januar in Mülheim und am 16. Januar in Bottrop. Sicherheitstechnik, Fahrzeugelektronik oder lieber Medizintechnologie studieren? Energie- und Wassermanagement steht zur Auswahl, Internationale Wirtschaft bereitet auf „Emerging Markets“ vor. Und warum nicht gleich die Grundlagen der Blickaufzeichnung (Eye-Tracking) im ShopLab erlernen. Auch eine individuelle Studienberatung kann man vereinbaren. Programm und Anmeldung unter www.hochschule-ruhr-west.de.

Dortmund

Dortmund konzentriert seine mit über 300 Veranstaltungen reichlich gefüllten Hochschultage auf Mittwoch und Donnerstag (15./16.1.), wobei der zentrale Elterninfoabend bereits am 13. Januar stattfindet (17 Uhr, FOM Hochschule). Die hohe Zahl kommt zustande, da die sieben Hochschulen sehr viele Schnuppervorlesungen und -seminare anbieten, aber auch individuelle Beratungen. Für einige sind Anmeldungen erforderlich. Dabei sind neben der Technischen Uni und der Hochschule Dortmund, die International School of Management, die private FOM, das IT-Center Dortmund (ITC) und die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung; dual studieren kann man in Dortmund an der Internationalen Hochschule IUBH. Einen Überblick bietet: www.dortmund.de.

Duisburg/Essen

In 16 Beratungen, Vorlesungen, Führungen und Workshops klärt die Uni Duisburg-Essen unter anderem diese Fragen: Ist ein Lehramtsstudium angesichts des akuten Lehrermangels in NRW sinnvoll (15.1., 18-19 Uhr, Essen Glaspavillon)? Was lernen Physikstudierende eigentlich, und was machen sie nach dem Studium? (20.1., 10-12 Uhr, Duisburg MC 122). Zu den Höhepunkten zählt „Bei uns kommen die Chips nicht aus der Tüte“ – eine Laborführung durch das Zentrum für Halbleitertechnik und Optoelektronik (14.1., 14-15.30 Uhr, Duisburg, LT Haupteingang). Die Elternsprechstunde findet am Samstag, 25. Januar, statt (11.30-13 Uhr, Duisburg, Uni-Office). Das „Frühstudium“ für Schüler ist zweimal Thema (13.1. in Essen und am 3. 2. in Duisburg, jeweils 16.30-17.30 Uhr). Das Programm gibt’s hier: www.uni-due.de.

Gelsenkirchen/Recklinghausen

Werkstätten, Labore und Hörsäle der Westfälischen Hochschule stehen Interessierten am Standort Gelsenkirchen offen am Hochschulinformationstag (24.1., 9-13 Uhr). Neben zahlreichen Vorlesungen und Führungen gibt es einen Markt der Möglichkeiten, auf dem Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter Rede und Antwort stehen. Die Lehrerlounge bietet Gelegenheit zum Austausch, die Multiplikatoren werden in Kurzvorträgen über das Angebot informiert. Für den Experimentiertag im Studiengang Medizintechnik (22.1., 9-14 Uhr, Gelsenkirchen) ist eine Anmeldung erforderlich. Ansonsten finden, auch an den anderen beiden Standorten Recklinghausen und Bocholt, hauptsächlich offene Sprechstunden, Schüler-Eltern-Infoabende und Workshops zur Studienorientierung statt. Das Programm: www.w-hs.de.

Hagen/Iserlohn

Die Fachhochschule Südwestfalen hält ihre Infotage in Iserlohn am Mittwoch, 22. Januar und in Hagen erst am 31. März.

Und die Fernuni Hagen? Hat natürlich durchaus ein Gebäude, in dem das Team Studienberatung über das Angebot und die Besonderheiten des Fernstudiums informiert, wenn auch in einem sehr kleinen Zeitfenster und nach Anmeldung (24.1., 17-18 Uhr). Außerdem informiert sie vor Ort in ihren zehn weiteren Regionalzentren in ganz Deutschland.

>> Info: Weitere nützliche Links

Suchmaschinen nach Studiengängen: www.hochschulkompass.de und studieren.de

Allgemeine Infos zum Studium: studienwahl.de

Test zur Studienorientierung: www.arbeitsagentur.de