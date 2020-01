Einkaufen am Sonntag Verkaufsoffener Sonntag: Hier können Sie in NRW einkaufen

Essen. Wann gibt es in NRW die nächsten verkaufsoffenen Sonntage? Eine Übersicht der Termine im Ruhrgebiet, am Niederrhein und in Südwestfalen.

Seit 2018 gibt es in NRW ein geändertes Ladenöffnungsgesetz, dass mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens ermöglicht. Es soll den Kommunen mehr Rechtssicherheit bei der Genehmigung verkaufsoffener Sonntage bringen. Die maximale Zahl der Termine hat die schwarz-gelbe Landesregierung von vier auf acht je Geschäft verdoppelt.

Um das zu ermöglichen, darf jede Kommune nun 16 statt zuvor elf Sonn- oder Feiertage für den Verkauf freigeben. Das können stadtweite Freigaben sein, oft sind es aber örtliche Veranstaltungen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) strich den komplizierten Anlassbezug und verlangt jetzt nur noch „Sachgründe“, die offene Läden am Sonntag rechtfertigen. Nun soll das „öffentliche Interesse“ wie die Belebung einer Innenstadt als Begründung ausreichen.

Verkaufsoffener Sonntag: Das sind die Öffnungszeiten

In der Regel haben die Geschäfte am Verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt aber keine Verpflichtung, nach der Ladenbesitzer auch am Sonntag öffnen müssen. Deshalb kann es durchaus sein, dass nicht alle Geschäfte in ihrer Stadt oder in ihrem jeweiligen Einkaufscenter bei einem Verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben.

Über die Termine der verkaufsoffenen Sonntage müssen die Räte der Städte und Gemeinden entscheiden. Diese Übersicht ergänzen wir, wenn die politischen Gremien der jeweiligen Städte die verkaufsoffenen Sonntage genehmigt haben.

Verkaufsoffene Sonntage im Ruhrgebiet

Bottrop

26. April: Pferdemarkt

7. Juni: Stadtfest

16. August: Kirchhellener Dorffest

27. September: Michaelismarkt

29. November: Kirchhellener Wintertreff

Gelsenkirchen

29. März: Horster Mobilitätsschau

5. April: Blumen- und Gartenmarkt

7. Juni: GEspaña

14. Juni: Buer Live

14. Juni: Mittelalterfest Gaudium GE-Horst

30. August: City-Fest Buer

27. September: Horster Herbst

4. Oktober: Bauernmarkt

8. November: 1000 Lichter in der City

29. November: Horster Adventsmarkt

6. Dezember: Weihnachtsmarkt

