Über Jahre galt Bert Wollersheim (68) mit blonder Mähne, Tätowierungen und besonders vollbusigen Lebensgefährtinnen als schillernde Figur in der Rotlicht-Szene. TV-Sender RTL 2, nicht unbedingt wählerisch bei der Auswahl seiner Themen, ließ ihn sogar in einer eigenen Doku-Soap auftreten. Heute

Der ehemalige Düsseldorfer Bordellbesitzer Bert Wollersheim und seine damalige Frau Sophia, aufgenommen 2011. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

backt er wesentlich kleinere Brötchen und kämpfte nun vor Gericht darum, dass ein Strafbefehl gegen ihn weniger hart ausfällt. Und das mit Erfolg.

Vor dem Amtsgericht in Langenfeld bei Düsseldorf wollte Wollersheim am Freitag erreichen, dass er weniger als die 8000 Euro zahlen muss, die ihm das Gericht per Strafbefehl wegen Urkundenfälschung aufgebrummt hatte. Wollersheim vor dem Prozess: "Ich bin ein ordentlicher Mensch, ich wünsche mir einen Freispruch."

Bert Wollersheim ist pleite

Laut Anklage war der Polizei bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, dass Wollersheims weißer Cadillac mit gefälschter Tüv-Plakette ausgestattet war. Angehalten wurde Wollersheim, weil seine Frau Ginger Costello-Wollersheim nicht angeschnallt war. Um die TÜV Plakette habe er sich nicht gekümmert, der Cadillac sei in einer US-Autowerkstatt zuvor gewesen. Auch der entsprechende Stempel im Fahrzeugschein sei gefälscht gewesen.

Nach sechs Minuten wurde das Verfahren gegen Wollersheim am Freitag eingestellt, weil dem Angeklagten kein Vorsatz nachweisbar war.

Erwischt: Bert Wollersheim bei der Kontrolle. Foto: Patrick Schüller

Sein Anwalt hatte vor einem Jahr bestätigt, dass der ehemalige Bordellbetreiber pleite sei. Einnahmen aus Fernsehauftritten seien bereits gepfändet worden. Wollersheim hatte 2016 als Grund für seine Geldnot angegeben, dass die Behörden seinen Betrieb an der Rethelstraße in Düsseldorf geschlossen hätten. Freier waren dort betäubt und finanziell ausgeplündert worden. Wollersheim selbst war allerdings dafür nicht verantwortlich.