Verdacht: Kinder zündeln an Wohnhaus - 17.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr löschte am Samstagabend einen Brand in Dorsten, verdächtigt des Zündelns sind zwei Jungen (Symbolbild).

Dorsten. Zwei Kinder aus Dorsten sollen am Samstagabend an einem Wohnhaus gezündelt haben. Der Schaden ist hoch - und dürfte aufs Taschengeld drücken.

Tatverdächtig sind zwei Kinder, am Samstagabend an einem Wohnhaus in Dorsten gezündelt zu haben - und damit rund 17.000 Euro Schaden verursacht zu haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Recklinghausen am Montagmorgen mitteilte, auf den Nachwuchs dürfte jetzt die eine oder andere Strafarbeit zukommen.

Eine Videokamera hatte aufgezeichnet, wie die beiden Kinder (11 und 13 Jahre) gegen 21 Uhr den Kellerabgang des Hauses an der Borkener Straße heruntergegangen waren. Danach rannten sie weg, gleichzeitig fing es an zu brennen. "Durch die Aufnahmen kannten wir die Kleidung und konnten die Kinder schnell finden", erklärte Sprecherin Annette Achenbach auf Nachfrage.

Brand in Dorsten: Keine Anzeige für die Kinder

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, geht aber dennoch von rund 17.000 Euro Schaden aus. Eine Anzeige kommt auf die Jungen wegen ihres Alters nicht zu. Sollten aus den Tatverdächtigen nach den Ermittlungen allerdings Täter werden, dann müssen die Eltern für den entstandenen Schaden aufkommen. "Da dürfte auf Jahre das Taschengeld weg sein", sagte Achenbach, um zu ergänzen: "Wir können froh sein, dass sich keiner verletzt hat." (baro)

