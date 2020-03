Kriminalität Verbrechen in Hamm: Frau findet toten Ehemann in Wohnung

Hamm. Die Polizei ermittelt wegen eines Gewaltverbrechens in Hamm. Ein 75-Jähriger ist von seiner Frau tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden.

Nach dem Fund eines toten 75-Jährigen in seiner Wohnung in Hamm ermittelt die Polizei wegen eines Gewaltverbrechens. Die Ehefrau hatte den leblosen Mann bei ihrer Rückkehr in das gemeinsame Zuhause am Montagabend entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Die Auffindesituation habe Hinweise auf ein Tötungsdelikt gegeben, was sich durch die Obduktion bestätigt habe. Nähere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft nicht machen: „Wir wollen möglichst wenig preisgeben, was sonst nur der Täter wissen kann“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ein Tatverdächtiger sei bislang nicht ermittelt worden. (dpa)