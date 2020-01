Essen Mehrfach bedrohte er seinen Vater, spürte Hexen und Geister in seinem Kopf. Jetzt schickt das Gericht den Sprockhöveler in die Psychiatrie.

Vater bedroht - Gericht weist Sohn in die Psychiatrie ein

Kurz und knapp fasste Andreas Labentz, Vorsitzender der XVII. Strafkammer am Landgericht Essen, zusammen, was für den 34 Jahre alten Sprockhöveler jetzt wichtig ist: "Er muss behandelt werden." Und diese Chance soll der an einer Psychose leidende Mann, der mehrfach seinen Vater bedroht hatte, jetzt bekommen. Denn am Freitag schickte das Gericht ihn in die geschlossene Psychiatrie.

Was das Gericht an zwei Verhandlungstagen gehört hatte, zählt nicht zu den schwerwiegenden Straftaten. Am 10. Mai vergangenen Jahres soll der Angeklagte seinen Vater fernmündlich mit dem Tode bedroht haben, falls dieser ihn nicht von der Psychiatrie in Ratingen abhole. Und am 27. Juli hatte er die Gartenhütte am Haus seiner Eltern angezündet, in der er selbst wohnte.

Böse Geister und Hexen vertreiben

Diese Unterkunft war die letzte Möglichkeit, auf die seine Eltern sich eingelassen hatten. Zuvor war es häufig zu Bedrohungen und auch zu Beschädigungen im Haus gekommen. Aber das Gartenhaus als Zuflucht nahm der Sohn später auch als Bedrohung wahr. Er wähnte drinnen böse Geister und Hexen, wollte sie vertreiben. Stunden nach der Brandstiftung nahm die Polizei ihn im elterlichen Garten fest, nur mit einer Unterhose bekleidet.

Richter Labentz richtete sein Wort an den Angeklagten, bezog aber auch die hinten als Zuhörer sitzenden Eltern ein; "Ihr Sohn ist kein Krimineller, er ist krank. Aber er ist eben nicht an einer Grippe erkrankt, sondern an seinen Gedanken."

Psychiatrie bislang nur freiwillig

Der Richter erinnerte daran, dass bislang alle psychiatrischen Behandlungen freiwillig erfolgt seien. In Deutschland sei es gesetzlich nicht möglich, jemanden zwangsweise zu therapieren. Das sei jetzt anders, weil etwas passiert sei.

Dabei sprach er Verteidiger Tim Salewski an, der meinte, die Unterbringung könne zur Bewährung ausgesetzt und der Mandant in Freiheit eng betreut werden. Schließlich sei ja nicht viel passiert.

In der Vergangenheit ist viel passiert

Das sah das Gericht anders. Es sei natürlich viel in der Vergangenheit passiert, doch die Eltern hätten vieles nicht gemeldet. Das sei kein Vorwurf. Oft sei es für Eltern nicht zu erkennen, wie ihre Kinder an einer Psychose erkranken. Und dass passiere vielen, die in jungen Jahren wie der Angeklagte Cannabis konsumieren, dass sie als Erwachsene eine Psychose entwickeln.

Deutlich wurde das, weil der Angeklagte sich immer stärker von bösen Geistern und Hexen in seinem Kopf bedroht fühlte. Das müsse behandelt werden. Labentz: "Das gibt ihm eine Perspektive und den Eltern die Hoffnung auf ein später gutes Verhältnis zu ihm."