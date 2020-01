Luttach/Aachen. Nach dem schweren Unfall in einem Skiort in Südtirol ist eine weitere Verletzte gestorben. Der Autofahrer (27) sitzt in Haft. Angehörige trauern.

Unfall mit sieben Toten: Angehörige trauern, Raser in Haft

Nach dem schweren Unfall am Wochenende in dem Südtiroler Skiort Luttach bei Bruneck ist ein siebtes Opfer seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei in Bozen bestätigte den Tod einer jungen Frau. Sie stammte, ebenso wie die bisher bekannten Opfer aus Dortmund, Köln, Siegen und Wuppertal, ebenfalls aus Deutschland und gehörte vermutlich zur selben Reisegruppe, die im Ahrntal Skiurlaub machte. Die Frau war zuvor ins Krankenhaus im österreichischen Innsbruck geflogen worden. Der Autofahrer (27) wurde am Montagmittag aus der Klinik ins Gefängnis verlegt.

Am Montagmittag stehen die Angehörigen aus Deutschland für einige Minuten bei den Kerzen, gleich unter dem Verkehrsschild, auf dem das Tempolimit immerzu blinkt: 50 Stundenkilometer hätte der 27-Jährige hier fahren dürfen, er soll viel schneller gewesen sein, als er in der Nacht zum Sonntag in eine Menschengruppe fuhr. Noch ermittelt die Polizei, wie schnell.

„Hilf mir, hilf mir!“, soll der Arbeiter aus dem Nachbardorf ins Telefon gerufen haben, nachts um halb zwei, da hatte er wohl noch versucht, Leben zu retten. Vergeblich. So erzählt es sein Anwalt am Montag der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. Seinem Mandanten, inzwischen aus dem Krankenhaus ins Gefängnis nach Bozen verlegt, soll nicht bewusst gewesen sein, dass er betrunken war auf seinem Weg in den „Hexenkessel“ – just derselben Disco gut drei Kilometer die Staatsstraße 621 hinauf, aus der seine Opfer gerade kamen. Am Straßenrand steht dort ein zweisprachiges Schild: „Wer fährt, trinkt nicht!“ Der Sportwagenfahrer habe Liebeskummer gehabt, weiß der Advokat, just zu Silvester habe sich seine Freundin von ihm getrennt.

Unfallfahrer wird aus dem Krankenhaus ins Gefängnis verlegt

Ob er sich ablenken wollte oder die Ex-Freundin zu einer Versöhnung überreden, das soll nun die Auswertung seines Mobiltelefons ergeben. Fest steht, dass der 27-Jährige 1,97 Promille im Blut hatte, fast das Vierfache des in Italien Erlaubten. Dort gilt „Tötung im Straßenverkehr“ neuerdings als Straftat, den Täter erwarten bis zu 18 Jahre Haft. Auch deshalb nahm die Polizei den Mann noch im Krankenhaus fest. Zunächst war er dort unter anderem wegen seiner Psyche behandelt worden. Als er erfuhr, dass sechs Menschen tot sind, soll er von Suizid gesprochen und gesagt haben: „Lieber wäre ich an ihrer Stelle gestorben.“

Die Unfallstelle ist längst aufgeräumt, ein paar rote Grablichter erinnern an die Samstagnacht. Hier verweilen die Trauernden kurz, sie werden von Seelsorgern betreut. Sie mussten im Krankenhaus im nahe gelegenen Bruneck zunächst die Toten identifizieren. Später besuchten sie den „Bruggerhof“, jenen Gasthof, in dem die 50 jungen Skifahrer aus Deutschland ihre „Neujahrs-Skireise“ verbringen wollten, 1. bis 7. Januar ab 344 Euro, die Tour war ausgebucht.

Club „Hexenkessel“ blieb zunächst geschlossen, Hotel hängt Trauerbrief aus

„Wer fährt, trinkt nicht“: Dieses Schild steht an der Staatsstraße zwischen Bruneck und Kiens in Südtirol. Hier fuhr der Unfallfahrer vorbei, als er aus seinem Heimatdorf zum „Hexenkessel“ unterwegs war. Foto: Ute Wessels / dpa

Am Samstag waren einige von ihnen tanzen gegangen im „Hexenkessel“ am Fuß des Klausbergs, gleich am Lift, der Reiseveranstalter nennt ihn selbst die „ultimative Location für Après Ski“. Ein „Abhol- und Rückbringdienst“ fährt bis 2 Uhr in der Nacht die Feiernden durchs Ahrntal. Am Sonntag nun blieb der Club geschlossen, das Hotel hat ein Beileidsschreiben an den Zaun in Luttach gehängt.

Hier wollten die jungen Leute aus dem Shuttle-Bus nur eben über die Straße und über den Fluss zum Bruggerhof, als der Audi TT heranraste, so schnell, dass der Busfahrer seine Scheinwerfer noch warnend aufleuchten ließ. Zu spät: Ein 22-Jähriger aus Dortmund kam um, eine 22-Jährige aus Wuppertal, ein 22-Jähriger aus Siegen, weitere drei Deutsche starben, als sie über die Straße geschleudert wurden. Elf Menschen wurden schwer verletzt, noch immer ist der Zustand bei zweien kritisch.

Chef des Reisebüros aus Aachen: „Alles sehr belastend“

Die Überlebenden und Unverletzten traten am Sonntagabend die Heimreise an. Gemeinsam hatte man entschieden, den Urlaub besser abzubrechen. An den Haltepunkten des Busses in Frankfurt, Köln und Aachen standen Seelsorger bereit, um die jungen Leute zu betreuen. Die Teamer des kleinen Veranstalters „Semesterende-Skireisen“ aus Aachen, der günstigen Skiurlaub vor allem für Studenten zwischen 18 und 30 Jahren anbietet, blieben vor Ort, auch sie kümmern sich um die Angehörigen. Sie seien „sehr betroffen“, sagt ihr Chef Bernd Borchert im Gespräch mit dieser Zeitung, „alles ist sehr belastend“. Sein engster Mitarbeiter sei dabei gewesen, als der Unfall geschah. Ob die nächsten geplanten Reisen stattfinden, ist nun auch davon abhängig, wie die traumatisierten Reiseleiter und Skilehrer das Erlebte verarbeiten. „Wir wissen im Moment nicht, wie es überhaupt weitergehen kann.“