Nach Unfall auf der A1: Alle Fahrbahnen wieder frei

Schwerte. Bei einem Unfall auf der A1 nahe Schwerte sind am Mittwochmorgen drei Personen verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Bremen ist wieder frei.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Schwerte am Mittwochmorgen sind seit 13.40 Uhr wieder alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bremen frei. Das teilte die Autobahnpolizei Dortmund am Mittag mit. Zwischenzeitlich war die Autobahn in Richtung Bremen vollgesperrt.

Gegen 7.20 Uhr waren zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Kleintransporter stand etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Schwerte mit einer Panne auf dem Seitenstreifen. Zwei Insassen des Pannenfahrzeugs, ein 29- und ein 44-Jähriger aus Gevelsberg, hatten den Wagen verlassen und befanden sich zu Fuß auf dem Standstreifen, als der Fahrer eines herannahenden Lkw offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lastwagen geriet in den Seitenstreifen und drückte den Transporter in die Leitplanke.

Drei Verletzte nach Unfall auf der A1

Durch die Wucht des Aufpralls zwischen Lkw und Pannenfahrzeug wurden die Insassen des Transporters von dem eigenen Auto erfasst. Dabei erlitten der 29-Jährige lebensgefährliche und der 44-Jährige schwere Verletzungen. Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Fahrbahn landen, alle drei Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei besteht der Anfangsverdacht, dass der 56-jährige Lkw-Fahrer aus Polen seine Lenk- und Ruhezeiten seit 19 Uhr des Vortages nicht eingehalten hat.

