Todesfall in Unna: 51-Jährige soll Ex-Freund getötet haben

Unna. Eine 51-Jährige soll in Unna am Freitagabend ihren 64-Jährigen Ex-Freund getötet haben. Die Frau gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben.

Eine 51-Jährige soll in Unna ihren Ex-Freund umgebracht haben. Sie habe eingeräumt, den 64-Jährigen am Freitagabend mit mehreren Messerstichen getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Todesfall in Unna: 51-Jährige sitzt in Untersuchungshaft

Die Frau habe allerdings betont, in Notwehr gehandelt zu haben. Weitere Angaben zu der Tat machten die Ermittler nicht. Die 51-Jährige kam in Untersuchungshaft. (dpa)

