Temperatursturz und Schauer - Kaltfront überquert NRW

Essen. Nach einer Wärmephase wird es mit Tief Gudrun nun deutlich frischer - zudem werden in den kommenden Tagen Regenschauer und Gewitter erwartet.

Nachdem der Feiertag mit Temperaturen bis 28 Grad und viel Sonne und wenig Wolken ein Traumwetter geboten hat, überquert nun eine Kaltfront NRW: Kühleres Wochenend-Wetter mit mehr Wolken und Regen erwartet Nordrhein-Westfalen. Zur Freude von Gärtnern und Landwirten. Denn die andauernde Trockenheit macht den Pflanzen extrem zu schaffen.

Tief „Gudrun“ hat sich in der Nacht zu Freitag genähert und brachte vom Westen her Wolken. Zum Freitagnachmittag hin werden Regenschauer erwartet, dazu liegen die Temperaturen zwischen 22 Grad in Ostwestfalen und 26 Grad am Rhein.

Die Temperaturen gehen zurück auf 15 bis 19 Grad

Der Samstag beginnt nach DWD-Vorhersage mit dichten Wolkenund weiteren Regenschauern. Kurze Gewitter sind ebenfalls möglich. Die Temperaturen sinken dann auf nochmals deutlich 15 bis 19 Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Samstag wechselnd bewölkt werden. Bei 17 bis 20 Grad kann es zu Schauern kommen, vereinzelt auch zu Gewittern. Bereits am Freitag sollten nachmittags Regenwolken aufziehen.

Der Sonntag wird laut DWD noch bewölkter, ab und zu kann es regnen. Auch hier wird es maximal 20 Grad warm. Zum Start in die neue Woche soll es dann aber wieder trockener und etwas wärmer werden mit Temperaturen um 19 bis 24 Grad. (dpa)

