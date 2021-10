Sturm: NRW-Bahnverkehr gestört – diese Linien sind betroffen

Viele Bahnstrecken in NRW sind aktuell wegen des Unwetters gesperrt.

Essen. Sturmtief Ignatz hat in Nordrhein-Westfalen viele Linien im Regionalverkehr der Bahn eingeschränkt. Diese Strecken sind betroffen.

Sturmtief Ignatz fegt über Nordrhein-Westfalen und richtet vielerorts großen Schaden an. Das hat Folgen für den Verkehr. So hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag bereits zwischenzeitlich den Fernverkehr eingestellt. Auch der Regionalverkehr ist durch das Unwetter stark eingeschränkt.

Durch viele Äste, Bäume und Gegenstände auf den Gleisen sei ein Regelbetrieb auf vielen Strecken kaum möglich, teilte die DB Regio auf Twitter mit. Die Folge seien Verspätungen, Umleitungen und Zugausfälle. Auf einigen Linien hat die Bahn den Zugbetrieb am Donnerstag ganz ausgesetzt. Folgende Strecken sind betroffen.

Diese Regionalexpress-Strecken sind am Donnerstag wegen des Sturms eingeschränkt

RE 2 / RE 3 / RE 42 : Wegen eines umgestürzten Baums sind zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf keine Zugfahrten möglich.

: Wegen eines umgestürzten Baums sind zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf keine Zugfahrten möglich. RE 3 / RE 5 (RRX) / RE 19 / RE 49: Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Oberhausen Hbf und Oberhausen-Sterkrade.

Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Oberhausen Hbf und Oberhausen-Sterkrade. RE 4 : Die Linie RE 4 fährt witterungsbedingt nur zwischen Dortmund Hbf und Mönchengladbach Hbf. Fahrten zwischen Mönchengladbach und Geilenkirchen entfallen.

: Die Linie RE 4 fährt witterungsbedingt nur zwischen Dortmund Hbf und Mönchengladbach Hbf. Fahrten zwischen Mönchengladbach und Geilenkirchen entfallen. RE 5 (RRX): Die Züge verkehren nur zwischen Koblenz Hbf und Duisburg Hbf. Die Fahrten zwischen Duisburg Hbf und Wesel entfallen bis auf Weiteres. Schienenersatzverkehr: Zwei Kleinbusse pendeln zwischen Duisburg und Wesel.

Die Züge verkehren nur zwischen Koblenz Hbf und Duisburg Hbf. Die Fahrten zwischen Duisburg Hbf und Wesel entfallen bis auf Weiteres. Schienenersatzverkehr: Zwei Kleinbusse pendeln zwischen Duisburg und Wesel. RE 6 (RRX) : Weil die Fahrten zwischen Düsseldorf Hbf und Köln/Bonn Flughafen bis auf Weiteres entfallen, fahren die Züge nur zwischen Minden (Westf) und Düsseldorf Hbf. Ein Bus pendelt als Ersatz zwischen Wuppertal Hbf und Neuss.

: Weil die Fahrten zwischen Düsseldorf Hbf und Köln/Bonn Flughafen bis auf Weiteres entfallen, fahren die Züge nur zwischen Minden (Westf) und Düsseldorf Hbf. Ein Bus pendelt als Ersatz zwischen Wuppertal Hbf und Neuss. RE 8: Starke Einschränkungen zwischen Bergisch Gladbach und Köln Dellbrück und zwischen Köln Hbf und Mönchengladbach Hbf. Zwischen Köln und Mönchengladbach ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Starke Einschränkungen zwischen Bergisch Gladbach und Köln Dellbrück und zwischen Köln Hbf und Mönchengladbach Hbf. Zwischen Köln und Mönchengladbach ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. RE 8 / RE 13: Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Boisheim und Breyell. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen.

Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Boisheim und Breyell. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen. RE 9: Zwischen Wissen (Sieg) und Au (Sieg) befinden sich Gegenstände in der Oberleitung. Der Streckenabschnitt ist gesperrt. Die Züge werden zwischen Wissen (Sieg) und Schladern (Sieg) umgeleitet. Die Zwischenhalte entfallen, ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Zwischen Wissen (Sieg) und Au (Sieg) befinden sich Gegenstände in der Oberleitung. Der Streckenabschnitt ist gesperrt. Die Züge werden zwischen Wissen (Sieg) und Schladern (Sieg) umgeleitet. Die Zwischenhalte entfallen, ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. RE 11 (RRX) / RE82: Zwischen Altenbeken und Paderborn Hbf befinden sich Gegenstände in der Oberleitung. Es sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Die Linie RE 82 verkehrt nur zwischen Bielefeld und Horn-Bad Meinberg. Ersatzbusse halten in Horn-Bad Meinberg am Bahnhof und in Altenbeken an der Haltestelle Bahnhof.

Zwischen Altenbeken und Paderborn Hbf befinden sich Gegenstände in der Oberleitung. Es sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Die Linie RE 82 verkehrt nur zwischen Bielefeld und Horn-Bad Meinberg. Ersatzbusse halten in Horn-Bad Meinberg am Bahnhof und in Altenbeken an der Haltestelle Bahnhof. RE 19: Die Züge fahren nur zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg Hbf. Die Fahrten zwischen Duisburg Hbf und Arnhem Centraal entfallen.

Diese Regionalbahnen sind vom Unwetter in NRW betroffen

RB 25: Die Züge zwischen Köln und Lüdenscheid werden am Donnerstag komplett eingestellt. Ein Ersatzverkehr ist in Planung.

Die Züge zwischen Köln und Lüdenscheid werden am Donnerstag komplett eingestellt. Ein Ersatzverkehr ist in Planung. RB 32 / RB 35: Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Oberhausen Hbf und Oberhausen-Sterkrade.

Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Oberhausen Hbf und Oberhausen-Sterkrade. RB 32 / RB 46: Wegen eines umgestürzten Baums sind zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf zur Zeit keine Zugfahrten möglich.

Wegen eines umgestürzten Baums sind zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf zur Zeit keine Zugfahrten möglich. RB 48: Die Züge verkehren nur zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Opladen. Fahrten zwischen Opladen und Bonn-Mehlem entfallen bis auf Weiteres. Ein Bus pendelt zwischen Bonn Hbf und Köln Hbf.

Die Züge verkehren nur zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Opladen. Fahrten zwischen Opladen und Bonn-Mehlem entfallen bis auf Weiteres. Ein Bus pendelt zwischen Bonn Hbf und Köln Hbf. RB 72 / RB 89: Zwischen Altenbeken und Paderborn Hbf befinden sich Gegenstände in der Oberleitung. Zur Zeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Ersatzbusse halten in Horn-Bad Meinberg am Bahnhof und in Altenbeken an der Haltestelle Bahnhof.

Auf folgenden S-Bahn-Strecken fallen am Donnerstag Fahrten aus

S1 zwischen Dortmund-Kley und Bochum Hbf. Sperrung wegen eines Baums auf der Strecke. S-Bahnen werden zwischen Dortmund Hbf & Bochum Hbf in beide Richtungen umgeleitet. Zwischen Bochum Hbf und Dortmund-Dorstfeld fahren Ersatzbusse.

Sperrung wegen eines Baums auf der Strecke. S-Bahnen werden zwischen Dortmund Hbf & Bochum Hbf in beide Richtungen umgeleitet. Zwischen Bochum Hbf und Dortmund-Dorstfeld fahren Ersatzbusse. S1 zwischen Düsseldorf Hbf und Solingen Hbf. Die Strecke ist gesperrt, Züge werden nach Möglichkeit umgeleitet. Busse fahren als Ersatz.

Die Strecke ist gesperrt, Züge werden nach Möglichkeit umgeleitet. Busse fahren als Ersatz. S2 zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf. Grund ist ein umgefallener Baum auf der Strecke.

Grund ist ein umgefallener Baum auf der Strecke. S3 zwischen Oberhausen und Oberhausen-Sterkrade. Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr.

Ein umgestürzter Baum auf der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr. S5 zwischen Altenbeken und Paderborn Hbf. Ersatzbusse halten in Horn-Bad Meinberg am Bahnhof und in Altenbeken an der Haltestelle Bahnhof.

Ersatzbusse halten in Horn-Bad Meinberg am Bahnhof und in Altenbeken an der Haltestelle Bahnhof. S8 zwischen Hagen Hbf und Gevelsberg Hbf. Wegen Gegenständen auf den Gleisen ist die Strecke gesperrt.

Weitere Einschränkungen von Bahnstrecken aufgrund des Sturms in NRW und Änderungen sind jederzeit möglich. Reisende sollten sich im Online-Fahrplan oder auf den Seiten der folgenden Unternehmen informieren:

