Essen. Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft EVG und der Eurobahn führt weiterhin zu Einschränkungen im Bahnverkehr, darunter auch Zugausfälle.

Streik bei Eurobahn in NRW führt auch zu Zugausfällen

Der Tarifstreit zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und dem privaten Bahnbetreiber Keolis/Eurobahn geht auch im neuen Jahr unvermindert weiter. Am Donnerstag meldete die Eurobahn vereinzelte Zugausfälle und andere Einschränkungen für Bahnreisende. Betroffen sind alle Linien, die das Unternehmen in NRW betreibt.

Weil Beschäftigte auch der Eurobahn-Werkstatt in Hamm-Heessen streiken, die in der EVG organisiert sind, fahren Züge auf nahezu allen insgesamt 13 Regionalexpress- oder Regionalbahn-Linien der Eurobahn am Donnerstag kaum mehr in der gewohnten „Doppeltraktion“ mit zwei Zugteilen. Dadurch gibt es nur die Hälfte an Sitzplätzen.

EVG fordert für Eurobahn-Beschäftigte unter anderem mehr Geld

Vor allem Bahnutzer in Ostwestfalen bringen die Auswirkungen des Streiks Probleme. So fielen etwa auf der Linie RB 61 zwischen Bielefeld und Hengelo am Morgen Züge aus. Den gesamten Tag über sei zudem mit Zugausfällen auf der Linie RB 59 (Dortmund - Soest) zu rechnen, teilte die Eurobahn mit. Zugausfälle gab es am Morgen auch auf der Linie RE 13 (Venlo - Düsseldorf - Hamm). Das habe jedoch an technischen Problemen an einem Zug gelegen, teilte die Eurobahn mit.

Am 4. Dezember hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren Streik bei der Eurobahn gestartet. Die EVG fordert fordert für die Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, Zeitguthabenkonten sowie eine betriebliche Altersvorsorge.

Von der Eurobahn-Geschäftsleitung gebe es nach wie vor kein verhandlungsfähiges Angebot, teilte EVG-Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay zuletzt am 27. Dezember mit. Der Streik werde so lange fortgesetzt, bis die Geschäftsführung von Keolis die Voraussetzungen für weitere Verhandlungen schaffe, so Ingenschay. (dae)