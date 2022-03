Wetter in NRW: Wolken, milde Tage und kalte Nächte

NRW. Die Woche startet sonnig und schön: Am Rosenmontag zeigt sich in NRW kaum ein Wölkchen am Himmel. Nachts bleibt es aber empfindlich kalt.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen auf mildes Wetter einstellen. Am Dienstag bleibt es noch überwiegend bewölkt, am Mittwoch lockert der Himmel aber auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Wolken breiten sich über das ganze Land aus

Der Tag startet demnach zunächst wolkenlos, bis zum Mittag breiten sich am Dienstag aber Wolken über das ganze Land aus. Dazu bleibe es trocken – bei Höchsttemperaturen zwischen acht und 11 Grad. Nur in Kammlagen und an den Nordrändern seien bis in die Mittagsstunden noch stärkere Böen möglich.

Temperaturen sinken auf zwei bis minus zwei Grad

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut Vorhersagen noch bewölkt, im Nordwesten kann es leicht regnen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis minus zwei Grad. Im Bergland werden minus fünf Grad erwartet. Am Mittwoch lockert der Himmel laut DWD dann zunehmend auf. Auch die Sonne komme heraus. Dazu bleibe es trocken - bei Höchsttemperaturen von neun bis zwölf Grad. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr