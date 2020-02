Selm. In einer Garage findet die Polizei die Leiche einer 54-Jährigen. Dort treffen die Beamten auch auf den Ehemann. Er wurde vorläufig festgenommen.

Selm: Tote Frau in der Garage - Polizei nimmt Ehemann fest

Die Polizei hat in der Garage eines Einfamilienhauses in Selm eine Tote gefunden. „Aufgrund des Verletzungsbildes ist von einer Gewalteinwirkung auszugehen“, heißt es in einer Mitteilung. Entdeckt wurde die 54-Jährige am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr. Die Frau starb durch „stumpfe und spitze Gewalt“, sagt Staatsanwältin Sandra Lücke.

Der Sohn und die Mutter des Opfers, die ebenfalls in dem Haus lebten, hatten sich in den Morgenstunden Sorgen um die 54-Jährige gemacht und auch in der Garage nach dem Rechten gesehen. Dort trafen Polizeibeamte auch auf den Ehemann. Zwischen dem 56-Jährigen und seiner Frau soll es ersten Erkenntnissen nach bereits im Vorfeld Streitigkeiten gegeben haben.

Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts

„Oberflächlich“ verletzt sei auch der Ehemann gewesen, sagt die Polizei. Der Mann wurde ärztlich behandelt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Zur Frage einer möglichen Tatwaffe machte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine weiteren Angaben. Das Opfer soll noch am Freitagnachmittag obduziert werden, um die Todesursache zu klären. Die weiteren Hintergründen sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (sk)