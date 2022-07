Schwerer Unfall mit drei Lkw: A2 bei Kamen weiter gesperrt

Unfall: Bei einem schweren Lkw-Zusammenstoß auf der A2 sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Die A2 bleibt wohl noch länger gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Lkw sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Auch am Mittwoch bleibt die Autobahn an dieser Stelle gesperrt. Durch den ausgelaufenen Kraftstoff wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen bis Donnerstagmorgen dauern.

Unfall A2: Auffahrunfall mit drei Lkw

Wie die Freiwillige Feuerwehr Kamen mitteilt, ist sie gegen 16.20 Uhr am Dienstag zu einem Unfall am Kamener Kreuz (Fahrtrichtung Hannover) alarmiert wurden. Dort sei Kraftstoff ausgelaufen.

Unfall auf der A2: Ein Lkw-Fahrer wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Foto: Feuerwehr Kamen

Etwa 20 Minuten später folgte das zweite Unglück, im Rückstau der ersten Unfallstelle: Wie die Autobahnpolizei Dortmund berichtet, kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Lkw.

Der Feuerwehr zufolge wurde ein Fahrer im Führerhaus seines Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte konnten den Mann befreien, der anschließend in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht wurde. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Unfall auf der A2 – Stundenlang in Richtung Hannover gesperrt

Neben drei Rettungswagen waren ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber aus Duisburg im Einsatz. Die Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und streute auslaufenden Dieselkraftstoff ab.

