Trotz der geltenden Corona-Regeln erleben viele Wintersport-Orte in Deutschland einen regelrechten Besucheransturm. Auch im verschneiten Sauerland machten sich zahlreiche Menschen auf den Weg in die Berge - trotz der Appelle der Behörden, im Lockdown auf Ski- und Rodelspaß zu verzichten. Die Gemeinde Winterberg zieht jetzt die Notbremse.

Ausflüge Schnee in der Eifel: Auch Hellenthal sperrt Pisten und Hänge

Hellenthal. Nicht nur Winterberg und das Sauerland werden von Ausflüglern überlaufen, auch in Hellenthal ist es voll. Das Eifelstädtchen reagiert ebenfalls.

Nach einem Besucheransturm zu Beginn des neuen Jahres werden in der Gemeinde Hellenthal in der Eifel einem Zeitungsbericht zufolge ab Montag alle Wintersportgebiete geschlossen. Betroffen seien neben dem Weißen Stein das Hollerather Knie und der Bereich Hohes Kreuz in Hollerath, berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (online).

Winterspaß im Schnee: In der vergangenen Woche sei die Lage in Hellenthal noch "eher ruhig" gewesen, am Wochenende jedoch wurde sie zunehmend angespannter. Deshalb werden die Rodelhänge nun gesperrt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Die in der vergangenen Woche eher ruhige Lage sei an den vergangenen beiden Tagen zunehmend angespannter geworden, sagte Hellenthals Bürgermeister Rudolf Westerburg demnach. Er kündigte an, dass die Bereiche mit Bauzäunen abgesichert werden und Mitarbeiter die Einhaltung der Absperrungen kontrollieren.

Es habe vermehrt Beschwerden von Anwohnern gegeben. In Udenbreth verlief der Ansturm nach Angaben des Bürgermeisters recht koordiniert, zudem seien die Anwohner dort die Wintersport-Besucher gewohnt. Doch in anderen Orten sei das ganz anders gewesen: Es sei recht wild geparkt worden, unter anderem seien zahlreiche Hofeinfahrten einfach zugeparkt worden, andere Besucher hätten auf Wiesen geparkt. (dpa)