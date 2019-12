Essen. „Dieser Zug fällt heute aus“ hieß es am Montag auf vielen Anzeigetafeln in Bahnhöfen im Ruhrgebiet. Betroffen waren die S-Bahnen S1 und S4.

S1 und S4: Warum am Montag im Ruhrgebiet S-Bahnen ausfielen

Pendler im Ruhrgebiet mussten sich am Montag gedulden: Den ganzen Tag über fielen S-Bahnen aus, insbesondere auf den Linien S1 und S4. Auf Twitter war von „betrieblichen Gründen“ die Rede.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn gab auf Nachfrage dieser Redaktion Auskunft: „Zwei Kollegen haben sich heute morgen krank gemeldet.“ Aufgrund der Urlaubszeit „zwischen den Jahren“ sei es nicht möglich gewesen für alle Fahrten kurzfristig Lokführer als Ersatz zu finden. „Unsere Reserven sind angekratzt. Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, die Schichten zu besetzen“, so die Bahnsprecherin. Ob es in den kommenden Tagen weitere Zugausfälle gibt, war am Montagmittag noch nicht abzusehen.

Deutsche Bahn betreibt S1 und S4 vorerst weiter

Das Problem mit der S1 und der S4 ist, dass die beiden Linien eigentlich zum Fahrplanwechsel (15. Dezember) vom privaten Anbieter Keolis/Eurobahn weiter betrieben werden sollten. VRR und NWL sahen es Mitte September jedoch nicht mehr als gesichert an, dass die Eurobahn zur Übernahme tatsächlich die notwendige Zahl an Triebfahrzeugführern und Zugbegleitern hätte stellen können.

Daraufhin übernahm die Deutsche Bahn die beiden S-Bahn-Linien per Notvergabe für weitere zwei Jahre. Dass der spontane Ausfall von zwei Lokführern am Montag die Bahn vor große Probleme stellt, zeigt dass in NRW weiterhin dringend Lokführer gebraucht werden.