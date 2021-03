Eine S-Bahn hat am Sonntagabend am Hauptbahnhof Essen einen Gleisarbeiter erfasst. Der Mann starb.

Unfall S-Bahn erfasst Arbeiter am Hauptbahnhof Essen – Mann stirbt

Essen. Ein Arbeiter ist am Sonntagabend bei Gleisarbeiten am Hauptbahnhof Essen gestorben. Eine S-Bahn erfasste ihn. Die Bundespolizei ermittelt.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist bei Gleisarbeiten in Essen am Sonntagabend gestorben. Eine S-Bahn erfasste den 67-Jährigen am Sonntagabend um 23.15 Uhr nahe des Hauptbahnhofs im Tunnel vor Gleis 10. Weitere Personen wurden dabei nicht verletzt. Mitfahrende der S-Bahn konnten evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte.

Essen: Arbeiter bei Gleisarbeiten von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Wie die Feuerwehr am Montagmorgen berichtete, mussten die 20 Arbeitskollegen des Getöteten, der Lokführer und einer der Reisenden in de S-Bahn durch mehrere Notfallseelsorger betreut werden. Die Einsatzkräfte begleiteten die Fahrgäste zum Hauptbahnhof.

Die S-Bahn-Strecke war bis 1.17 Uhr gesperrt, so dass es zu erheblichen Verspätungen kam. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Polizeipräsidium in Essen ermittelt. (nb)