Razzia gegen Corona-Testzentren-Betreiber in NRW-Städten

Wegen des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs werden in Testzentren Razzien in mehreren NRW-Städten durchgeführt.

Wuppertal. Unter anderem in Essen und Oberhausen läuft eine Razzia gegen Testzentren-Betreiber. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal geht Betrugsfällen nach.

In mehreren NRW-Städten geht die Polizei seit Donnerstagmorgen gegen die Betreiber von Corona-Testzentren vor. In insgesamt 14 Testzentren in Remscheid, Essen, Oberhausen, Velbert und Herne wurden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. 90 Beamte der Kriminalpolizei Wuppertal seien seit 9 Uhr mit der Hilfe von weiteren Dienststellen im Einsatz, so die ermittelnde Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Ebenso haben die Beamten Wohnsitze sowie die Geschäftssitze in Wuppertal, Remscheid, Mülheim, Langen und Essen durchsucht. Darüber hinaus waren noch zwei weitere Unternehmen in Köln und Königsbrunn Ziel der Ermittler. Sie sollen als Dienstleister von den Beschuldigten genutzt worden sein.

Es wurden Testergebnisse ohne vorherige Testungen verschickt

Die Staatsanwaltschaft geht damit dem Verdacht des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs nach. Ermittelt werde gegen neun Beschuldigte im Alter von 22 bis 57 Jahren, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Laut Staatsanwaltschaft begannen die Ermittlungen, als mehrere Personen Mitteilungen über Testergebnisse erhalten haben, obwohl sie vorher gar keine Tests gemacht hatten.

Im Fokus der Ermittler seien dabei drei Unternehmen mit Sitzen in Wuppertal und Remscheid die gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen fälschlicherweise Tests abgerechnet haben, die aber nicht durchgeführt wurden.

Sollte der Verdacht der Ermittler sich erhärten, könnten Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren pro Tat blühen. (red mit dpa)

