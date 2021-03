Polizei schnappt renitenten Schoko-Dieb mit 20 Milka-Tafeln

Essen. 34-Jähriger stahl Süßigkeiten aus Geschäft in Vogelheim. Als ihn eine Mitarbeiterin festhalten wollte, riss er sich los und verletzte die Frau.

Ein 34 Jahre alter Schoko-Dieb hat aus einem Geschäft in Essen-Vogelheim 20 Milka-Tafeln gestohlen. Das stieß Mitarbeiterinnen sauer auf. Sie alarmierten die Polizei, die den Mann nach kurzer Flucht schnappte.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, erlitt eine der Angestellten des Ladens an der Vogelheimer Straße leichte Verletzungen, als sie versuchte den Mann 34-Jährigen festzuhalten. Er riss sich los und flüchtete, bis ihn Polizisten an der Welkerstraße stoppten.

Ein bei dem Mann aufgefundener Rucksack wurde augenscheinlich so präpariert, dass er Sicherheitssysteme in Geschäften umgehen kann. Darin fanden sich die 20 Tafeln Schokolade. Der mutmaßliche Dieb verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wird einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.