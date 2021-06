Polizei löst Partys mit hunderten Jugendlichen auf

Leverkusen/Krefeld. In Leverkusen und Krefeld hat die Polizei zwei große Partys aufgelöst. In Leverkusen folgten rund 500 Jugendliche einem Instagram-Aufruf.

Weil Corona-Auflagen komplett missachtet wurden, hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag zwei größere Partys in Leverkusen und Krefeld aufgelöst.

So schritt die Kölner Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsdienst der Stadt Leverkusen in der Neuen Bahnstadt in Opladen ein: Dort hatten etwa 500 junge Menschen im Alter von 13 bis 26 Jahren eine Party gefeiert. Gegen 20.15 Uhr hatte das Ordnungsamt die zuvor auch im Internet angekündigte Party in einem Opladener Park in der Nähe des Bahnhofs festgestellt und rund zwei Stunden später die Polizei alarmiert.

Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Bei Eintreffen von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei versuchten die Partygäste zunächst, in mehreren Kleingruppen zu flüchten. Die Beamten erteilten Platzverweise, stellten Personalien der verbliebenen Partygäste fest und fertigten neben Anzeigen gegen die Coronaschutzverordnung auch eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, auf der Campusallee einen 19 Jahre alten Leverkusener mit Faustschlägen gegen den Kopf verletzt zu haben. Einer der dunkelhaarigen Tatverdächtigen trug ein schwarzes T-Shirt und führte eine auffällige, rote Musikbox mit sich. Sein Alter wird auf Anfang 20 geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail entgegen.

In Krefeld folgen rund 300 Partygäste Instagram-Aufruf

Auch in Krefeld folgten rund 300 junge Menschen einem Party-Aufruf auf Instagram. Passanten alarmierten gegen 0.50 Uhr die Polizei und berichteten von der Party in einer Halle.

Vor Ort seien die Auflagen der Coronaschutzverordnung "weitestgehend nicht eingehalten" worden, schreibt die Polizei am Sonntag. Mehrere Personen hätten sich der Kontrolle entziehen können. Im Lauf der Kontrolle habe ein Gast Widerstand geleistet und sei dadurch gestürzt. Der junge Mann habe sich dadurch selbst am Arm verletzt. Auch eine Polizistin sei durch eine Verletzung an der Hand nun dienstunfähig, nachdem sie durch eine flüchtende Person umgerannt worden sei.

Veranstalter und Besucher erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. Zudem seien Strafanzeigen wegen Widerstand und Beleidigung gefertigt worden.

