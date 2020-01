Pinzette im Bauch vergessen – Idee aus Bochum verhindert das

Dass nach einer Operation Material oder OP-Instrumente im Körper von Patienten vergessen wird, kommt selten aber doch immer wieder vor. Die Folgen sind häufig gravierend. Der Patient leidet unter Schmerzen und muss erneut operiert werden, dem verantwortlichen Arzt droht die Zahlung eines hohen Schmerzensgelds. Eine neue technische Methode könnte die bislang üblichen Zählkontrollen in Zukunft überflüssig machen, teilt die Ruhr-Universität Bochum (RUB) mit.

Zwar gibt es in Deutschland noch keine Statistik zur Häufigkeit solcher Fälle, Schätzungen des Aktionsbündnisses für Patientensicherheit gehen indes von 600 bis 700 Todesfällen pro Jahr aus. Insgesamt verbleiben demnach schätzungsweise 3000 Fremdkörper unbeabsichtigt im Körper eines operierten Patienten. Dazu zählen Clips, Nadeln, Bauchtücher, Tupfer, Drainagen, Bohrerspitzen und anderes.

Dank eines winzigen Funkchips soll künftig jedes OP-Besteck jederzeit online auffindbar sein. Das soll Fehler verhindern und Operationen besser planbar machen. Das Problem der bisherigen Praxis: Sterilgüter wie OP-Bestecke werden in Krankenhäusern täglich gebraucht und sind ständig in einem Kreislauf aus Nutzung, Reinigung, Sterilisierung, Prüfung und Verteilung im Haus unterwegs. Komplette Sets für Eingriffe werden in Sieben zusammengestellt und transportiert.

OP-Bestecke werden in Sieben zusammengestellt und transportiert. Foto: Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Studien haben ergeben, dass dabei viele Fehler passieren, teilt die RUB mit. Oft fehlt ein Instrument, so dass die Chirurgen bei einer Operation improvisieren müssen, indem sie zum Beispiel Teile aus einem anderen Sieb nehmen – was dadurch wiederum lückenhaft wird.

Funkchip im Skalpell

Ein Team von Wissenschaftlern hat nun unter Leitung der IT-Experten vom Lehrstuhl für Integrierte Systeme der RUB eine technische Lösung entwickelt, die den Kreislauf der benötigten Instrumente in Echtzeit verfolgt. So sei jederzeit sichtbar, wo sich ein Instrument befindet. Auch das versehentliche Vergessen von Instrumenten im Körper von Patienten soll somit ausgeschlossen sein, erklärt Nils Pohl, Professor für Integrierte Systeme in Bochum.

Sämtliche Bestecke werden zu diesem Zweck mit einem RFID-Chip ausgestattet, der ein Signal aussendet. Dieses wird per Funk von Lesegeräten abgelesen, auch wenn viele Teile kreuz und quer in dem Bestecksieb liegen. „Die Auslesung für ein ganzes Sieb kann in einem Rutsch erfolgen“, erklärt Pohl.

Weg jedes Instruments lässt sich nachverfolgen

studie- jede dritte frau fürchtet sich vor klinikaufenthaltDiese Chips oder Transponder sind in einem winzigen Glasröhrchen untergebracht, das wiederum in das OP-Besteck integriert wird. „Die Innovation besteht darin, dass wir den Transponder so klein und auch unter schwierigsten Bedingungen auslesbar machen“, erläutert Pohl.

Da das System zudem eine „digitale Lebenszyklusakte“ des jeweiligen Instruments anlegt, könne jedes Teil überwacht und in Echtzeit zurückverfolgt werden. Die Ärzte können dadurch jederzeit erkennen, wo sich ein Instrument befindet, ob und wofür es verwendet wurde und ob es korrekt sterilisiert wurde. Ein Einsatz dieser Technologie in den kommenden Jahren sei denkbar.

>>>> Das Forschungsprojekt

Nils Pohl, Professor für Integrierte Systeme an der Ruhr-Universität Bochum Foto: Rub

Die Technik für das „digitale OP-Besteck“ entwickelte ein Team in dem Projekt „Digitales Abbild des Sterilgutkreislaufs mittels Transpondertechnik“ (DAST). Das Vorhaben wird von der Firma Smartrac Speciality (NRW) geleitet, an dem der Lehrstuhl für Integrierte Systeme der Ruhr-Uni Bochum unter Leitung von Prof. Nils Pohl beteiligt ist.

Projektpartner sind neben zahlreichen Spezialunternehmen und Instituten auch d ie Uni-Kliniken Köln und Essen. Die EU fördert das Vorhaben bis 2022 mit rund 2,3 Millionen Euro.