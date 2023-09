Die Wohnung ist nach dem Brand in Wuppertal nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)

Wohnungsbrand Panik bei Feuer in Wuppertal – Bewohner springen aus Fenster

Wuppertal. Bei einem Wohnungsbrand in Wuppertal sind am Freitag neun Menschen verletzt worden. Zwei Bewohner sprangen aus dem Fenstern im zweiten Stock.

Neun Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal-Barmen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Zwei Menschen seien vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem zweiten Stock auf eine Grünfläche gesprungen und schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ein 57 Jahre alter Bewohner der Brandwohnung im ersten Stock wurde in eine Spezialklinik gebracht, außerdem kam ein Feuerwehrmann wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das Feuer war demnach am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Wohnung am "Kleinen Werth" ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Neben den Bewohnern mit schweren Verletzungen sprach die Polizei von fünf Leichtverletzten. Die Brandwohnung ist nicht mehr zu bewohnen. (dpa)

