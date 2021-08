Pärchen macht „bewaffnet“ Instagram-Fotos – Polizeieinsatz

In Bergheim posierten zwei Jugendliche mit Spielzeugwaffen für Instagram-Fotos. Die Polizei schritt ein. (Symbolbild)

Bergheim. Alles für ein Foto auf Instagram: In Bergheim wählte eine Frau den Notruf, weil ihr zwei Jugendliche mit Waffe und Tarnanzug aufgefallen waren.

Zwei Jugendliche haben in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) für einen Polizeieinsatz gesorgt, weil sie sich mit Schutzwestenattrappe und einem falschen Schnellfeuergewehr für Instagram in Szene setzen wollten.

Eine Zeugin hatte das vermeintlich schwer bewaffnete Pärchen am Dienstagabend dem Notruf gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mehrere Streifenwagen rückten aus. Die Beamten fanden einen 14-Jährigen und eine 16-Jährige, die sich nach eigenen Angaben für ihr Instagramprofil in Szene setzen wollten.

Polizei: Spielzeugwaffe ähnelte G36-Schnellfeuergewehr

„Bei der Waffe handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe, die dem G36-Schnellfeuergewehr ähnelte. Zudem trug der 14-Jährige eine olivgrüne Schutzwestenattrappe“, so die Polizei.

Beide Gegenstände und die Handys stellten die Polizisten sicher. Die Jugendlichen wurden wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Belästigung der Allgemeinheit angezeigt und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Schon öfter haben Fotoarbeiten oder Videodrehs für YouTube, Instagram oder TikTok in NRW für Polizeieinsätze gesorgt. Zuletzt löste die Polizei ein Treffen von 1000 jungen Menschen auf einem Baumarkt-Pakplatz in Dortmund auf. Zuvor hatte der Videodreh eines Rappers in Wesel einen Großeinsatz ausgelöst. (mit dpa)

