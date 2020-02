Bei extremen Wetterlagen wie sie am Montag bei Orkantief „Sabine“ drohen entscheiden in NRW die Schulen oder der Schulträger, ob der Unterricht stattfinden kann (Archivbild).

Sturmtief „Sabine“ Orkanwarnung für Montag: Was bedeutet das für Schulen in NRW

Düsseldorf. Montag drohen in NRW schwere Sturmböen. Einige Städte haben bereits angekündigt, dass Schulen geschlossen bleiben. Das sagt das Schulministerium.

Nach den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Orkantief „Sabine“ hat das NRW-Schulministerium im Bildungsportal des Landes und mit einer Schulmail alle Schulen auf die aktuelle Wetter- und Rechtslage hingewiesen. Danach können Schulleitungen und Schulträger in ganz Nordrhein-Westfalen aus Vorsorgegründen den Unterricht nicht stattfinden lassen können

„Oberste Priorität hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schüler. Damit sie sich auf dem Schulweg keinen Gefahren aussetzen, können die Schulleitungen angesichts der nach jetzigem Kenntnisstand drohenden Sturm- und Orkanwetterlage, den Unterricht nicht stattfinden lassen. Das hielte das Schulministerium für vertretbar und geboten“, so Staatssekretär Mathias Richter.

Sturmwarnung für NRW - Eltern entscheiden über Schulbesuch

„Unabhängig davon können auch die Eltern am Montagmorgen angesichts der dann aktuellen Wetterlage entscheiden, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, sollten sie den Schulweg für unzumutbar und nicht sicher erachten.“ Wenn Eltern sich aus Sicherheitsgründen gegen den Schulbesuch entscheiden, müssen sie die Schule darüber in jedem Fall informieren. Das Sturmtief „Friederike“, das vor zwei Jahren über NRW hinweg fegte, sah das NRW-Schulministerium als eine solche extreme Wetterlage an.

Als Vorsichtsmaßnahme hatten einige Städte bereits am Freitag angekündigt, dass der Unterricht in den Schulen am Montag ausfällt. „Wir können nach jetzigem Stand auf Grund der angekündigten Wetterlage keinen sicheren Schulweg garantieren. Deshalb haben wir uns frühzeitig für die Schließung der Schulen entschieden, auch um den Eltern minderjähriger Kinder die Möglichkeit zu geben, eine alternative Betreuung sicherzustellen“, so der Schuldezernent der Stadt Kaarst.

Fällt Schule bei Sturm und Gewitter aus? Die Rechtslage in Kürze

Die Regelungen zum Schulbetrieb bei Sturm und Unwetter treffen der Runderlass 12-51 Nr. 1 zur „Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen“ und die „Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen (ADO)“.

Demnach entscheiden die Eltern, ob der Schulweg zumutbar und sicher ist. Bei extremen Wetterlagen können die Eltern morgens entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule umgehend zu informieren.

Bei schweren Unwettern können darüber hinaus die Schulen gemeinsam mit den Schulträgern entscheiden, den Unterricht frühzeitig zu beenden, damit die Kinder noch sicher nach Hause kommen können (§ 25 Abs. 3 ADO). In einem solchen Fall muss die Schule ihrer Fürsorgepflicht nachkommen und die Betreuung der anwesenden Schülerinnen und Schüler gewährleisten.

Über eine etwaige Schulschließung entscheidet der Schulträger, sofern durch das Unwetter eine unmittelbare Gefahr im Schulgebäude entsteht (z.B. durch umfallende Bäume).

Eine landesweite Schulschließung war im Frühjahr 2018 im Landtag diskutiert worden, aktuell gibt es dazu aber noch keine Entscheidung.

Wie ist die Sturm-Lage in NRW? Wir halten Sie am Sonntag und Montag immer auf dem Laufenden.