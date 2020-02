Essen. Orkantief „Sabine“ bringt Sturmböen bis zu Windstärke 12. Vielerorts bleiben Schulen geschlossen. Die Bahn hat den kompletten Verkehr eingestellt

Liveticker: Orkan „Sabine“ - Bahn stoppt Verkehr in NRW

Die Deutsche Bahn hat alle Züge in NRW wegen des Sturms gestoppt

hat alle wegen des Sturms gestoppt Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht zu Montag erwartet

erwartet Es gelten amtliche Wetterwarnungen bis Dienstag: Orkanböen bis zu 130 km/h möglich

Viele Städte schließen am Montag die Schulen , anderswo müssen die Eltern entscheiden

, anderswo müssen die Eltern entscheiden Die Wetterexperten erwarten, dass „Sabine“ schwere Schäden verursacht und den Berufsverkehr durcheinanderbringt

Orkan-Tief Sabine tobt sich nun in NRW aus: In der Nacht auf Montag halten die Meteorologen mittlerweile sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern für möglich. Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert. Der Sturm wird voraussichtlich am Montag andauern. Die Wetterexperten rechnen tagsüber weiterhin mit schweren Sturmböen. Erst am Mittwoch ist mit einer Beruhigung der Lage zu rechnen.

17:43 Uhr: Aus gegebenem Anlass ein kleines Servicestück für die geplagten Pendler. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Zugausfall:

17:29 Uhr: Wegen zunehmender Sturmschäden auf mehreren Strecken stellt die Bahn den Zugbetrieb von Regio NRW ab sofort komplett ein. "Die Züge fahren ab 17.30 noch zu geeigneten Bahnhöfen bzw. bis zum Endbahnhof und werden dann abgestellt." Das bedeutet, dass es natürlich auch am Montag zu erheblichen Behinderungen kommen kann - wenn die Bahnen überhaupt wieder fahren können. Pendler sollten sich am Morgen über die Lage informieren.

17:04 Uhr: Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Sonntag auf Twitter mit.

16:42 Uhr: Zwischen Lippstadt und Soest musste die Strecke wegen eines Baums in der Oberleitung gesperrt werden, auch die Strecke zwischen Essen und Gelsenkirchen war blockiert. „Es kommt zu Umleitungen und Verspätungen“, schrieb die Deutsche Bahn auf Twitter. Die Züge werden über Essen-Altenessen umgeleitet. Die Halte Mülheim (Ruhr) Hbf und Essen Hbf entfallen. Die Bahn schreibt weiter: Reisende nach Mülheim (Ruhr) Hbf fahren bitte ab Duisburg Hbf mit der Straßenbahn 901 (Fahrzeit: 22 Minuten) oder mit der S-Bahn S 1 in Richtung Mülheim (Ruhr) Hbf. Reisende nach Essen Hbf fahren bitte bis Essen-Altenessen und weiter mit der U-Bahn U 11, U 17 oder Straßenbahn 108. Die Fahrzeit beträgt 8 bis 11 Minuten. Bitte überprüfen Sie den Zuglauf in der Reiseauskunft.

Einige Land- und Bundesstraßen seien ebenfalls durch Bäume blockiert, twitterte die Polizei. Ein Baumstamm blockierte zeitweise die Autobahn 40 bei Dortmund, diese konnte nach Angaben eines Sprechers aber schnell wieder freigegeben werden.

16:35 Uhr: Etliche Flugausfälle in Köln und Düsseldorf: Wie der Sprecher des Düsseldorfer Flughafens, Thomas Kötter bestätigte, wurden für die kommenden 24 Stunden rund 150 Flüge von den Airlines aufgrund der Witterung annuliert. So geht die Airline Eurowings ganz auf Nummer sicher und hat fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. Man streiche die Verbindungen von den Flughäfen Hamburg, Berlin, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Stuttgart, teilte die Lufthansa-Tochter mit Sitz in Düsseldorf am Sonntag mit. Fluggäste sollten nicht mehr zu den betroffenen Flughäfen anreisen. Sie könnten ihre Buchungen kostenfrei umbuchen. Eurowings strebt an, den Flugbetrieb am Montag wieder aufzunehmen.

Aufgrund des erwarteten schweren Sturmes über Nord- und Mitteleuropa kann es von Sonntagnachmittag (09.02.) bis Dienstag Vormittag (11.02.) zu Beeinträchtigungen im gesamten Luftverkehr gekommen, also auch bei Eurowings Flügen. Alle Infos: https://t.co/Lo2PYrr4LG pic.twitter.com/JwvGiUCAXX — Eurowings (@eurowings) February 8, 2020

Der Flughafen Köln/Bonn hatte zuvor bereits auf Twitter angekündigt, dass es ab dem Nachmittag zu Unregelmäßigkeiten oder Ausfällen kommen könne. Passagiere sollten sich bei ihren Airlines darüber informieren, ob ihr Flug planmäßig abhebe.

16:20 Uhr: In Essen sind bereits einige abgeknickte Bäume auf Autos gelandet, ein umgestürzter Baum blockiert eine Straße. Bei diesen Zwischenfälle blieb es bei Sachschäden.

16:15 Uhr: Auch in Glelsenkirchen sind die Feuerwehren zu ersten Einsätzen unterwegs: „Wir sind noch in der Anlaufphase des Sturms. Derzeit ist noch nicht viel passiert“, so Feuerwehrsprecher Ansgar Stening. Es wird sicher mehr werden.

Städte warnen vor Spaziergängen in Parks und Wäldern

Während und nach dem Sturm sollen Spaziergänger auf jeden Fall Waldgebiete, Parks, Friedhöfe und Alleen meiden. Die Stadt Köln schließt etwa aus Sicherheitsgründen den Lindenthaler Tierpark, den Botanischen- und den Forstbotanischen Garten. Auch die Stadt Oberhausen hat die Wälder sowie die städtischen Parkanlagen geschlossen. Das Tiergehege bleibt Sonntag und Montag ebenfalls geschlossen.

Die neue Düsseldorfer Waldschule sagte ihren Tag der offenen Tür für Sonntag ab. Der Wildpark am Grafenberger Wald bleibt ebenfalls zu. Auch in Oberhausen bleibt das Tiergehege am Sonntag und Montag geschlossen.

Metronom Theater Oberhausen sagt Vorstellungen ab

In Essen bleiben viele öffentliche Einrichtungen bereits am Sonntag zu: Der Gruga-Park hat seine Tore seit zwölf Uhr geschlossen. Die Sportplätze und städtischen Bäder sind ebenfalls zu. Auch die Schlittschuhfläche auf dem Kennedyplatz öffnet am Sonntag nicht.

Aufgrund der aktuellen Wettersituation wurden auch die Vorstellungen von „Tanz der Vampire“ im Stage Metronom Theater in Oberhausen für Sonntag abgesagt.

Auch das Theater Hagen hat die für Sonntag die geplante Vorstellung der Oper Cardillac abgesagt.

Das Schauspielhaus Bochum will dem Sturm jedoch trotzen und seine Vorstellungen von „Iwanow“ und „Geister“ trotzdem zeigen, wie das Theater auf Twitter ankündigte - versehen mit dem Hashtag #WirspielentrotzSabine.

Dortmunder Kulturstätten schließen - Konzert mit Andrea Berg in Halle abgesagt

In Dortmund schließen Sportplätze, Parks und Zoo spätestens um 15:30 Uhr, teilte die Stadt mit. Auch Museen, Oper und Theater sollen aus Sicherheitsgründen ab 17 Uhr nicht mehr geöffnet sein.

In Gelsenkirchen sind alle Außenanlagen ab 15 Uhr gesperrt, Fußballspiele wurden abgesagt. Keinen Zutritt mehr bekommen Besucher der Herner Hallenbäder ebenfalls ab 15 Uhr. Derweil hat die Stadt Halle kurzfristig das Konzert von Schlagersängerin Andrea Berg am Abend abgesagt.

Rheinisches Derby: Bundesligaspiel Mönchengladbach - Köln fällt aus

Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntagnachmittag ist wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt worden. Das teilten beide Clubs am Morgen auf ihren Webseiten mit. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne.

Das Rheinische Derby sollte eigentlich um 15.30 Uhr im Borussia-Park angepfiffen werden.

Fußballverband Niederrhein sagt alle Partien ab

Auch die für 14.00 Uhr angesetzte Nachholpartie der Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln fällt den Wetterbedingungen zum Opfer. Wie der 1. FC Köln am Sonntag mitteilte, steht ein neuer Spieltermin noch nicht fest.

Darüber hinaus reagierte auch der Fußballverband Niederrhein auf die Sturmwarnungen. Der zuständige Ausschuss sagte alle Partien auf Verbands- und Kreisebene ab. Auch in Bochum sind sämtliche Sportveranstaltungen am Sonntag und Montag abgesagt: Alle städtischen Sporthallen und -plätze bleiben geschlossen, teilte die Stadt mit.

Auch die Mülheimer Handball-Verbandsligist HSV Dümpten und SV Heißen haben am Sonntag die geplanten Verbandsliga-Begegnung aufgrund der aktuellen Wetterprognosen abgesagt.

Sonntagsspringen in Willingen abgesagt

Das aufziehende Sturmtief „Sabine“ hat die Veranstalter des Skisprung-Weltcups in Willingen zur Absage des zweiten Einzelwettkampfes am Sonntag gezwungen. Nach einer abschließenden Sitzung am Samstagabend wurde die Entscheidung aus Sicherheitsgründen getroffen.

Um Fußgänger vor herabfallenden Teilen zu schützen, wird es am Sonntag wahrscheinlich Absperrungen rund um den Kölner Dom geben. Das teilte die Dombauverwaltung am Freitag mit. Je nach Lage könnten auch der Zugang zu Dom, Domschatzkammer und Turmbesteigung betroffen sein. Gottesdienste müssten dann entfallen. Darüber werde die Dombauverwaltung kurzfristig auf ihrer Internet-Seite informieren, hieß es.

Schulfrei wegen Orkanwarnung? Das sagt das Schulministerium

Als Vorsichtsmaßnahme haben viele Städte angekündigt, dass der Unterricht in den Schulen am Montag ausfällt. So lassen etwa Essen, Düsseldorf und Gelsenkirchen lassen am Montag alle ihre Schulen geschlossen - anderswo sollen die Eltern entscheiden, ob sie den Weg zur Schule für sicher halten.

