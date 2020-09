Für Monika Griefahn (SPD) und Marc Buchholz (CDU) geht der Wahlkampf weiter: Sie treten am 27. September bei der Stichwahl für den OB-Posten in Mülheim an.

Mülheim. In Mülheim findet am 27. September die OB-Stichwahl zwischen Marc Buchholz (CDU) und Monika Griefahn (SPD) statt. So funktioniert es.

Im ersten Durchgang war es extrem knapp: 25,4 Prozent der Wähler wünschten sich Marc Buchholz (CDU) als neuen Oberbürgermeister, 25,3 stimmten für Monika Griefahn. , daher gehen sie am Sonntag, 27. September, in die Stichwahl.

Hierzu gibt die Stadt Mülheim eine wichtige Info bekannt: Die Stichwahl findet am 27. September von 8 bis 18 Uhr in denselben Wahlräumen statt wie die Hauptwahl. Bürger können erneut die Wahlbenachrichtigungskarte benutzen, die sie zur Hauptwahl erhalten haben. Falls die Karte nicht mehr vorhanden ist, kann man mit einem gültigen Ausweis wählen gehen.

Briefwahlbüro im Rathaus vom 21. bis 25. September geöffnet

In der Zeit vom 21. bis 25. September besteht auch die Möglichkeit, direkt im Briefwahlbüro im Rathaus zu wählen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr. Auch online können Briefwahlunterlagen beantragt werden unter wahlschein.muelheim-ruhr.de. Wenn der QR-Code schon bei der Hauptwahl verwendet wurde, kann er nicht erneut für die Stichwahl genutzt werden.

In diesen Tagen werden in Mülheim die mehr als 30.000 Briefsendungen kuvertiert und ab dem 19. September durch die Deutsche Post AG zugestellt. Bis spätestens 27. September um 16 Uhr müssen die Wahlbriefe (mit Wahlschein und Stimmzettel) beim Wahlleiter ankommen. Sie können am Wahltag auch noch bis 16 Uhr in den Briefkasten am Rathaus (Eingang: Am Rathaus 1) eingeworfen oder von 14 bis 16 Uhr im Berufskolleg Stadtmitte, Von Bock-Straße 87-89, abgegeben werden. Die Post kann Wahlbriefe nur dann noch rechtzeitig zustellen, wenn diese spätestens bis zur letzten Donnerstagsleerung am 24. September im Mülheimer Stadtgebiet eingeworfen wurden.

