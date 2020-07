Nahverkehr: So geben VRR, VRS und AVV Steuersenkung weiter

Gelsenkirchen. Auch bei Bus- und Bahntickets sollen Verbraucher von der Mehrwertsteuersenkung profitieren. In NRW gibt es allerdings deutliche Unterschiede.

Auch in Nordrhein-Westfalen kommen viele Bus- und Bahnfahrer in den Genuss der Mehrwertsteuerabsenkung auf Zeit - allerdings auf recht unterschiedliche Weise. Während im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und im Westfalen-Tarif die Preise vorübergehend gesenkt werden, gibt der Aachener Verkehrsverbund (AVV) die Absenkung durch eine Verschiebung einer geplanten Preiserhöhung weiter. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRS) überlegen die Unternehmen noch, wie sie es machen wollen. Ein Überblick über die Regelungen in den vier Tarifverbünden:

NRWs einwohnerstärkster Verkehrsverbund VRR senkt zum 1. August die Ticketpreise und gibt damit die Absenkung der Mehrwertsteuer an die Kunden weiter. Dies gilt laut VRR für die meisten Tickets. Die neuen Preise gelten für die Dauer der Absenkung der Mehrwertsteuer, also bis zum Jahresende. Im neuen Jahr scheint es mit den alten Preisen weiterzugehen: Anders als in den Vorjahren ist bislang keine Preiserhöhung geplant. „Es sieht aktuell so aus, dass es keine Preismaßnahme zum Beginn des kommenden Jahres geben wird“, sagte eine VRR-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Preise im Westfalen-Tarif steigen um bald zwei Prozent

In weiten Teilen Westfalens müssen die Kunden am 1. August erstmal etwas tiefer in die Tasche greifen. Im sogenannten Westfalen-Tarif steigen die Nahverkehrs-Ticketpreise um durchschnittlich 1,86 Prozent. Begründet wird die Steigerung mit gestiegenen Energie- und Personalkosten.

Die Mehrwertsteuer-Absenkung soll aber trotzdem an die Kunden weitergegeben werden, allerdings erst ab dem 1. Oktober und dafür dann deutlicher: Die Ticketpreise werden bis zum Jahresende um durchschnittlich vier Prozentpunkte gesenkt. Grund für die verzögerte Weitergabe sei der hohe Aufwand bei der Umstellung der Vertriebssysteme, sagte eine Sprecherin. Zum Jahresbeginn sollen dann wieder die Anfang August eingeführten Preise gelten.

Preiserhöhungen auch in Aachen und im Verkehrsverbund Rhein-Sieg

Der AVV will die Senkung indirekt weitergeben, indem er die ursprünglich für den Jahresbeginn beschlossene Preiserhöhung um ein halbes Jahr verschiebt. Die Tickets werden dort also erst am 1. Juli 2021 um durchschnittlich 1,67 Prozent teurer. Als Grund geben die Aachener einen zu großen Aufwand bei der Umstellung an.

Im Tarifgebiet des VRS steigen die Ticketpreise auch, allerdings erst am 1. Januar. Die Anhebung liegt bei durchschnittlich 2,5 Prozent und bezieht sich nur auf die Zeitkarten. Einzelfahrscheine sollen nicht teurer werden. Wie die Mehrwertsteuerabsenkung an die VRS-Kunden weitergegeben wird, ist nach Angaben einer Sprecherin noch nicht entschieden. (dpa)