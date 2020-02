Nach Orkan Sabine: Diese Regionalbahnen in NRW fahren wieder

Nachdem der Orkan „Sabine“ den Bahnverkehr am Sonntagabend weitgehend lahm gelegt hat, nehmen einige Regionalbahnen in NRW am Montag den Betrieb wieder auf. So teilte das Verkehrsunternehmen Abellio am Morgen mit, den Fahrbetrieb auf einigen Linien wieder aufzunehmen.

„Die Zugstrecken der Linien RE 11, RE 19A, RE 49, RB 32, RB 35, RB 40, RB 46, RB 91, RE 16, RE 19, S 2, S 7 und S9 sind teilweise wieder befahrbar.“ Die Züge müssten aber mit verminderter Geschwindigkeit fahren, hieß es weiter. Und einzelne Streckenabschnitte seien nach wie vor gesperrt. Hier gibt Abellio einen Überblick über die Verbindungen und Ausfälle.

Bahnlinien des National Express nehmen Betrieb langsam wieder auf

#Sabine #abellionrw #nrw - Der Verkehr ist auf einzelnen Linien wieder aufgenommen. Züge fahren mit verminderter Geschwindigkeit. Es kann am Morgen noch zu Ausfällen und hohen Verspätungen kommen. Infos: https://t.co/xJj0n4XwDP — Abellio Rail NRW (@AbellioNRW) February 10, 2020

Das Unternehmen National Express hat seinen Fahrbetrieb um 7 Uhr ebenfalls schrittweise wieder aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Unternehmen betreibt die Linien RB 48, RE 7, RE 5 (RRX) und RE 6 (RRX).

Dennoch könne aktuell nur mit verminderter Geschwindigkeit gefahren werden und komme es noch immer zu Ausfällen und Verspätungen. National Express hatte seinen Betrieb am Sonntagabend um 19 Uhr wegen des Orkans komplett eingestellt.

Ist Ihr Zug pünktlich? Mit einem Klick auf den Bahnhof gelangen Sie zu den aktuellen Abfahrtszeiten (öffnet sich in einem neuen Fenster). Grafik: Stefan Meinhardt

50 Teams der Deutschen Bahn aktuell auf den Bahnstrecken in NRW unterwegs

Auch bei der Deutschen Bahn laufe der Regionalverkehr sporadisch wieder an, wie ein Sprecher von DB Regio am Morgen mitteilte. So fährt seit 9.30 Uhr etwa der RE1 zwischen Hamm und Aachen wieder – aber nur mit reduzierter Geschwindigkeit. Daher komme es auf der Strecke weiter zu Verspätungen. Zwischen Düren und Aachen Hauptbahnhof komme es aber noch zu Ausfällen.

Am Vormittag wurde dann auch die Strecke der S5 und S8 zwischen Mönchengladbach und Dortmund wieder freigegeben, wie DB Regio über Twitter mitteilte. Da die S-Bahnen nur mit gedrosseltem Tempo fahren könnten, komme es aber auch hier zu Verspätungen und Teilausfällen.

Aktuell seien 50 Teams im Einsatz, um das gesamte Streckennetz in Nordrhein-Westfalen auf Schäden zu kontrollieren. Die Gruppen würden etwa umgestürzte Bäume nach und nach beseitigen.

Wie heftig der Orkan das Streckennetz getroffen habe, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. „Besonders stark betroffen sind die Zugverbindungen zwischen Köln und Aachen sowie in Richtung Eifel und Kahler Asten – also überall in den Höhenlagen“, so der Sprecher. Dort seien zahlreiche Bäume auf die Gleise gestürzt. Ansonsten seien die Folgen von „Sabine“ auf das Bahnnetz aber wohl geringer als zunächst befürchtet, gab der Sprecher eine vage Einschätzung ab.

„Wir empfehlen allen Reisenden sich zeitnah vor Fahrtantritt über Apps oder unsere Website über ihre Wunschzugverbindungen zu informieren“, so der Bahnsprecher weiter.

Kommunale Verkehrsbetriebe haben weniger Probleme als befürchtet

Im kommunalen Nahverkehr hat „Sabine“ offenbar weniger Auswirkung als befürchtet. So hat etwa die Bogestra in Bochum ihren Betrieb wieder aufgenommen. Es gebe keine Einschränkungen im Linienverkehr heißt es. In Gelsenkirchen sei der Betrieb der Linie 382 gestört, da noch umgestürzte Bäume auf der Strecke liegen.

Die Ruhrbahn hingegen weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass es auf sämtlichen Bus- und Bahnlinien in Essen und Mülheim zu Störungen kommt. Pendler sollten dennoch ihr Glück versuchen: Auf vielen Strecken sind Busse und Bahnen wieder pünktlich unterwegs: Ihre Verbindungen prüfen können Fahrgäste hier.

Auch in Duisburg müssen die Fahrgäste offenbar Geduld mitbringen: Dort kommt es auf zahlreichen Strecken zu massiven Verspätungen, wie die DVG mitteilt. Hier gibt es eine Übersicht über die Duisburger Nahverkehrsverbindungen.